Газзаев – о возможной отставке Гончаренко: «Человек еще не умер, а вы его уже хороните»

Вот когда ВЭБ займется только своими делами, как договаривались и
не будет влезать в дела руководства ПФК ЦСКА, то и команда заиграет
под руководством Ганчаренко, совсем по-другому и его отставка тогда не нужна.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможный уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московской команды.
«Ничего я не думаю на этот счет. Человек еще не умер, а вы его уже хороните. Нельзя этого делать, уважаемые журналисты. Вы хотите добить человека? Человек еще не закончил сезон, а журналисты уже наперегонки его хоронят. Но есть же человеческие отношения. Он и игроки же все это читают, а завтра серьезный матч чемпионата с «Ростовом». Разве это правильно? Человек четыре года работал, получалось, не получалось — это второй вопрос. Надо по-человечески относиться. Закончится сезон, думаю, руководство сядет и обсудит этот вопрос», – сказал Газзаев.
- По информации Sport24, ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом». Игра состоится в четверг.
- Василий Березуцкий – основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
- Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей.