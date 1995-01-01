Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Газзаев – о возможной отставке Гончаренко: «Человек еще не умер, а вы его уже хороните»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможный уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московской команды.

    «Ничего я не думаю на этот счет. Человек еще не умер, а вы его уже хороните. Нельзя этого делать, уважаемые журналисты. Вы хотите добить человека? Человек еще не закончил сезон, а журналисты уже наперегонки его хоронят. Но есть же человеческие отношения. Он и игроки же все это читают, а завтра серьезный матч чемпионата с «Ростовом». Разве это правильно? Человек четыре года работал, получалось, не получалось — это второй вопрос. Надо по-человечески относиться. Закончится сезон, думаю, руководство сядет и обсудит этот вопрос», – сказал Газзаев.

    • По информации Sport24, ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом». Игра состоится в четверг.
    • Василий Березуцкий – основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
    • Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:00
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14606

      vladimir-7 5 часов назад

      Вот когда ВЭБ займется только своими делами, как договаривались и
      не будет влезать в дела руководства ПФК ЦСКА, то и команда заиграет
      под руководством Ганчаренко, совсем по-другому и его отставка тогда не нужна.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +390

      Ёжик в тумане > vladimir-7 3 часа назад

      ВСЁ ПРАВИЛЬНО.БОЛЬШИНСТВО ЖУРНАЛИСТОВ СРАЗУ НАЧАЛИ НА НЕГО ГАВКАТЬ КАК МОСЬКА НА СЛОНА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18657

      bset 5 часов назад

      Какой по-человечески. Рейтинги бы поднять на статейках

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru