Газзаев – о возможной отставке Гончаренко: «Человек еще не умер, а вы его уже хороните»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможный уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московской команды.

«Ничего я не думаю на этот счет. Человек еще не умер, а вы его уже хороните. Нельзя этого делать, уважаемые журналисты. Вы хотите добить человека? Человек еще не закончил сезон, а журналисты уже наперегонки его хоронят. Но есть же человеческие отношения. Он и игроки же все это читают, а завтра серьезный матч чемпионата с «Ростовом». Разве это правильно? Человек четыре года работал, получалось, не получалось — это второй вопрос. Надо по-человечески относиться. Закончится сезон, думаю, руководство сядет и обсудит этот вопрос», – сказал Газзаев.