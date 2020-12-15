«Зенит»: на матч со «Спартаком» пустят только посетителей лож и владельцев абонементов в бизнес-зоны

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что на матч со «Спартаком» пустят только обладателей VIP-абонементов.

«Матч со «Спартаком» пройдет при пустых трибунах. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», – говорится в сообщении.