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  • «Зенит»: на матч со «Спартаком» пустят только посетителей лож и владельцев абонементов в бизнес-зоны

«Зенит»: на матч со «Спартаком» пустят только посетителей лож и владельцев абонементов в бизнес-зоны

15 декабря 2020, 14:13
3

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что на матч со «Спартаком» пустят только обладателей VIP-абонементов.

«Матч со «Спартаком» пройдет при пустых трибунах. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», – говорится в сообщении.

  • Матч состоится в среду, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.
  • Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
  • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – второе.

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (3)
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alp
1608034737
эти дзюбу х у е с о с и т ь не будут...
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DOCTOR PENALTY
1608038324
Вход только для "лучших" людей по разнарядке "народного достояния."
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ivany4
1608048637
А остальные пока не нужны. За них судейка поработает.
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