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    «Зенит»: на матч со «Спартаком» пустят только посетителей лож и владельцев абонементов в бизнес-зоны

    Пресс-служба «Зенита» сообщила, что на матч со «Спартаком» пустят только обладателей VIP-абонементов.

    «Матч со «Спартаком» пройдет при пустых трибунах. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», – говорится в сообщении.

    • Матч состоится в среду, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.
    • Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
    • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – второе.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +7029

      ivany4 1 час назад

      А остальные пока не нужны.
      За них судейка поработает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Вход только для "лучших" людей по разнарядке "народного достояния."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3520

      Puddle 4 часа назад

      Хряков просто не хотят пускать, чтобы визги не слушать! Гггг

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7408

      alp 5 часов назад

      эти дзюбу х у е с о с и т ь не будут...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3530

      TOMSON 5 часов назад

      Интересно, а обладателям простых абонементов это дело как-то компенсируют? Без этого матча покупать абонемент не выгодно, проще на каждый по отдельности покупать.

      2
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      Рейтинг: +3935

      Cleaner 5 часов назад

      Масонская ложа пустовать не должна!

      2
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