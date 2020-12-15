«Зенит»: на матч со «Спартаком» пустят только посетителей лож и владельцев абонементов в бизнес-зоны

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что на матч со «Спартаком» пустят только обладателей VIP-абонементов.
«Матч со «Спартаком» пройдет при пустых трибунах. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», – говорится в сообщении.
- Матч состоится в среду, 16 декабря, в 20:00 по московскому времени.
- Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.
- «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – второе.
Источник: телеграм-канал «Зенита»