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    Мусаев: «Краснодар» ждет сложное и интересное противостояние с загребским «Динамо»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

    • В 1/16 финала команда сыграет с загребским «Динамо».
    • Матчи пройдут 18 и 25 февраля.

    «В последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках.

    В Лиге чемпионов-2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с «Манчестером Сити», «Шахтeром» и «Аталантой», а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе.

    Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние», – сказал Мусаев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    14.12.2020 21:36
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +43789

      portero 10 часов назад

      Ты там не перемудри, здоровья игрокам и отличного настроя на победы и проход в следующий этап...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4975

      житель СПб 20 часов назад

      Удачи Краснодару! верю в их возможности!

      2
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