Мусаев: «Краснодар» ждет сложное и интересное противостояние с загребским «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

В 1/16 финала команда сыграет с загребским «Динамо».

Матчи пройдут 18 и 25 февраля.

«В последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках.

В Лиге чемпионов-2019/20 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с «Манчестером Сити», «Шахтeром» и «Аталантой», а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе.

Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние», – сказал Мусаев.