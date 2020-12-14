Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Определились все пары

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
«Вольфсберг» – «Тоттенхэм»
«Динамо» К – «Брюгге»
«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»
«Бенфика» – «Арсенал»
«Црвена Звезда» – «Милан»
«Антверпен» – «Рейнджерс»
«Славия» – «Лестер»
«Зальцбург» – «Вильярреал»
«Брага» – «Рома»
«Краснодар» – «Динамо» З
«Янг Бойз» – «Байер»
«Мольде» – «Хоффенхайм»
«Гранада» – «Наполи»
«Маккаби» – «Шахтер»
«Лилль» – «Аякс»
«Олимпиакос» – «ПСВ»
- Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные – 25 февраля.
- Действующий победитель Лиги Европы – «Севилья».
- Финал турнира пройдет в Гданьске.
Источник: Бомбардир.ру