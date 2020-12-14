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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Определились все пары

14 декабря 2020, 15:32
12

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

«Вольфсберг» – «Тоттенхэм»

«Динамо» К – «Брюгге»

«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

«Бенфика» – «Арсенал»

«Црвена Звезда» – «Милан»

«Антверпен» – «Рейнджерс»

«Славия» – «Лестер»

«Зальцбург» – «Вильярреал»

«Брага» – «Рома»

«Краснодар» – «Динамо» З

«Янг Бойз» – «Байер»

«Мольде» – «Хоффенхайм»

«Гранада» – «Наполи»

«Маккаби» – «Шахтер»

«Лилль» – «Аякс»

«Олимпиакос» – «ПСВ»

  • Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные – 25 февраля.
  • Действующий победитель Лиги Европы – «Севилья».
  • Финал турнира пройдет в Гданьске.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Динамо К Краснодар Шахтер
Комментарии (12)
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АКС-74У
1607949686
Сколько можно выделять жирным украинские команды? Они нам НЕбратья и смотреть их не интересно, есть другие, гораздо более интересные команды.
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petrucho-spb
1607950671
Всё же Динамо, ну не плохой вариант. Вот и посмотрим как Быки разберуться с соперником Цска
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DOCTOR PENALTY
1607953716
Шахтёр уже вышел в 1/8 !
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Ганнибал Лектор
1607957442
Удачи Краснодару!
Ответить
Cules2013
1607958552
У Краснодара жребий неплохой, хотя когда это нам помогало?)
Ответить
Кузьмич на трибуне
1608055501
Пожалуй лучший из лучших вариантов. Далее будет сложнее. Но этот этап не буде простым. Динамо-3 не слабее чем Рен. И пройти этот уровень -дело чести.
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