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    Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Определились все пары

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

    «Вольфсберг» – «Тоттенхэм»

    «Динамо» К – «Брюгге»

    «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

    «Бенфика» – «Арсенал»

    «Црвена Звезда» – «Милан»

    «Антверпен» – «Рейнджерс»

    «Славия» – «Лестер»

    «Зальцбург» – «Вильярреал»

    «Брага» – «Рома»

    «Краснодар» – «Динамо» З

    «Янг Бойз» – «Байер»

    «Мольде» – «Хоффенхайм»

    «Гранада» – «Наполи»

    «Маккаби» – «Шахтер»

    «Лилль» – «Аякс»

    «Олимпиакос» – «ПСВ»

    • Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные – 25 февраля.
    • Действующий победитель Лиги Европы – «Севилья».
    • Финал турнира пройдет в Гданьске.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10947

      Cules2013 2 часа назад

      У Краснодара жребий неплохой, хотя когда это нам помогало?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +712

      Юрэс > Cules2013 9 минут назад

      Не неплохой, А ........... ННЫЙ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3110

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Удачи Краснодару!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19377

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Шахтёр уже вышел в 1/8 !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1745

      petrucho-spb 4 часа назад

      Всё же Динамо, ну не плохой вариант. Вот и посмотрим как Быки разберуться с соперником Цска

      0
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      Рейтинг: +620

      АКМ-74У 5 часов назад

      Сколько можно выделять жирным украинские команды? Они нам НЕбратья и смотреть их не интересно, есть другие, гораздо более интересные команды.

      1
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      Рейтинг: +524

      Алекс636363 > АКМ-74У 5 часов назад

      да. такие же соперники, жаль, недоступные для очных встреч

      0
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      Рейтинг: +41

      King_-666 > АКМ-74У 4 часа назад

      ну это и про наши команды сказать можно)

      4
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      Рейтинг: +10947

      Cules2013 > АКМ-74У 2 часа назад

      говори за себя

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      Рейтинг: +328

      Drapik > АКМ-74У 1 час назад

      Выделяют те страны, где у сайта много читателей

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