Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Определились все пары

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

«Вольфсберг» – «Тоттенхэм»

«Динамо» К – «Брюгге»

«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

«Бенфика» – «Арсенал»

«Црвена Звезда» – «Милан»

«Антверпен» – «Рейнджерс»

«Славия» – «Лестер»

«Зальцбург» – «Вильярреал»

«Брага» – «Рома»

«Краснодар» – «Динамо» З

«Янг Бойз» – «Байер»

«Мольде» – «Хоффенхайм»

«Гранада» – «Наполи»

«Маккаби» – «Шахтер»

«Лилль» – «Аякс»

«Олимпиакос» – «ПСВ»