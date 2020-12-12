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  • Семак: «Зениту» нужно усиление. Уже не одно окно ищем левого вингера»

Семак: «Зениту» нужно усиление. Уже не одно окно ищем левого вингера»

12 декабря 2020, 23:52
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился трансферными планами. Команда ищет футболиста на позицию вингера.

«Усиление «Зениту», безусловно, нужно. Нам нужен левый вингер или полузащитник, и мы уже не одно трансферное окно ищем игрока на эту позицию. И, конечно, нам нужно расти. Может быть, кто-то из команды уйдeт, кто-то придeт, нужно увеличивать обойму для конкуренции.

Это постоянная работа, необходимая для того, чтобы уровень и качество прогрессировали. Много факторов важны, чтобы команда росла и оставалась в лидерах РПЛ. Не говоря о том, что нужно усиливаться для успешного выступления в еврокубках», – сказал Семак.

  • «Зенит» единолично лидирует в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Спартак» (16 декабря).
  • «Зенит» 2 сезона подряд занимает в группе Лиги чемпионов последнее место.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (15)
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lipatov32
1607806643
Синиту надо еще лукоил и роснефть к газпрому в спонсоры!!!! Стыдоба! В лиге чемпионов воообще делать вам нехрен, не смотря на то что газпром спонсор ЛЧ, там это не канает! Это не гавночемпионат рассеиский! Дно мля. И какого Х СЕМАК еще в отставку не ушол? Миллер против! Не страна а дикорация!!!! Тфу мля!!!
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serglider
1607809971
Да, как Сарсания умер, так дела в Зените с подбором как-то кисло пошли - те кто играл, как-то сникли и те кто пришли взамен ушедшим, точно играют не лучше...
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СвинкаСправедливости
1607814813
Арбитра не хватает вам?
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msh88
1607819382
Так вот в чем проблема то была. Оказывается вингер им нужен. Это многое теперь обьясняет. Как купят так сразу и в ЛЧ заиграют нормально, дело в вингере. Ну всё берегись ЛЧ
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Nerlinger
1607834391
Семак дуй в Асмарал, не позорь Россию в европе !!!
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нейтральныйкакникто
1607837106
Странно , ищут вингера , а покупают нападающих.-Это раз. Второе -что значит - нужно увеличивать обойму для конкуренции?Это увеличить количество игроков в заявке ? А кто ж тебе это даст сделать.А вот насчёт - Это постоянная работа, необходимая для того, чтобы уровень и качество прогрессировали.-говорить правильно это одно, а выполнять то что говоришь- это другое .На данный момент у тебя никто не прогрессирует , а только регрессируют, а это уже вина всего тренерского штаба. и лично твоя
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Просто-333
1607844532
Семак: «Зениту» нужно усиление- а не купить ли нам Челси или Барсу полным составом? Может тогда игра наладится?
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zritelx
1607845334
Бюджет Зенита в 2 раза больше бюджета Спартака и Локомотива и в 3 раза больше бюджета ЦСКА- куда еще просят денег на покупку новых игроков, еще надо пару Малконов, что не понятно Миллеру что прект =Зенит топ-клуб Европы= уже давно провалился, в стране не очень хорошо с экономикой, у Газпрома ограмные убытки, что опять цены на газ повышать для населения будем.
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paracetamol
1607853426
Ничему Семака история не учит, вингера ему подавай! Да купили уже 2-х за 60 евролямов, а напа нормального и защитника не!
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САДЫЧОК
1607855689
Бесплатная подсказка руководству Зенита-Усиление нужно Тренер , Нападающий и вратарь , за счет продажи и т.д.Семака , Дзюбы Оздоева....
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