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    Семак: «Зениту» нужно усиление. Уже не одно окно ищем левого вингера»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился трансферными планами. Команда ищет футболиста на позицию вингера.

    «Усиление «Зениту», безусловно, нужно. Нам нужен левый вингер или полузащитник, и мы уже не одно трансферное окно ищем игрока на эту позицию. И, конечно, нам нужно расти. Может быть, кто-то из команды уйдeт, кто-то придeт, нужно увеличивать обойму для конкуренции.

    Это постоянная работа, необходимая для того, чтобы уровень и качество прогрессировали. Много факторов важны, чтобы команда росла и оставалась в лидерах РПЛ. Не говоря о том, что нужно усиливаться для успешного выступления в еврокубках», – сказал Семак.

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    • Следующий соперник – «Спартак» (16 декабря).
    • «Зенит» 2 сезона подряд занимает в группе Лиги чемпионов последнее место.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    12.12.2020 23:52
    Комментарии19
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      Рейтинг: -785

      зинет недоклуб 13 декабря, 14:01

      позор зенету клубу питухов

      2
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      Рейтинг: +5890

      САДЫЧОК 13 декабря, 13:34

      Бесплатная подсказка руководству Зенита-Усиление нужно Тренер , Нападающий и вратарь , за счет продажи и т.д.Семака , Дзюбы Оздоева....

      0
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 12:57

      Ничему Семака история не учит, вингера ему подавай! Да купили уже 2-х за 60 евролямов, а напа нормального и защитника не!

      0
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 13 декабря, 11:55

      ТРЕНЕРА нормального Зенит не ищет?

      1
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      Рейтинг: +2395

      zritelx 13 декабря, 10:42

      Бюджет Зенита в 2 раза больше бюджета Спартака и Локомотива и в 3 раза больше бюджета ЦСКА- куда еще просят денег на покупку новых игроков, еще надо пару Малконов, что не понятно Миллеру что прект =Зенит топ-клуб Европы= уже давно провалился, в стране не очень хорошо с экономикой, у Газпрома ограмные убытки, что опять цены на газ повышать для населения будем.

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      Рейтинг: +9599

      paracetamol > zritelx 13 декабря, 12:58

      Про убытки Газпрома не пипди. Были убытки в первом полугодии, сейчас чистая прибыль течет рекой!

      1
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      Рейтинг: +1899

      alll-333 13 декабря, 10:28

      Семак: «Зениту» нужно усиление- а не купить ли нам Челси или Барсу полным составом? Может тогда игра наладится?

      0
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      Рейтинг: +1009

      нейтральныйкакникто 13 декабря, 08:25

      Странно , ищут вингера , а покупают нападающих.-Это раз. Второе -что значит - нужно увеличивать обойму для конкуренции?Это увеличить количество игроков в заявке ? А кто ж тебе это даст сделать.А вот насчёт - Это постоянная работа, необходимая для того, чтобы уровень и качество прогрессировали.-говорить правильно это одно, а выполнять то что говоришь- это другое .На данный момент у тебя никто не прогрессирует , а только регрессируют, а это уже вина всего тренерского штаба. и лично твоя

      1
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      Рейтинг: +2259

      Nerlinger 13 декабря, 07:39

      Семак дуй в Асмарал, не позорь Россию в европе !!!

      0
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      Рейтинг: +94

      msh88 13 декабря, 03:29

      Так вот в чем проблема то была. Оказывается вингер им нужен. Это многое теперь обьясняет. Как купят так сразу и в ЛЧ заиграют нормально, дело в вингере. Ну всё берегись ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +2259

      Nerlinger > msh88 13 декабря, 07:41

      Свингер им нужен!!! Как купят лямов за 60 сразу Баварию по 8:0 выносить начнут!!! А Жирков кто ????

      3
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      Рейтинг: +206

      FCLM_FCRM > msh88 13 декабря, 08:30

      Руководство Зенита вообще в 2017 году, когда аргентинцев покупало, заявило, что этот состав Зенита через 3-4 года может выиграть Лигу чемпионов. А все дело в вингере, оказывается.

      2
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      Рейтинг: +94

      msh88 > Nerlinger 13 декабря, 15:12

      Ну Жирков, это Жирков. А может это фамилия такая Вингер )))))) бразилец из 10 дивизиона. Всё, ждем от Семака разгром Баварии)))

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      Рейтинг: +2084

      СвинкаСправедливости 13 декабря, 02:13

      Арбитра не хватает вам?

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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > СвинкаСправедливости 13 декабря, 11:57

      В России у Зенита с АРБИТРАМИ полный порядок. На годы вперед.

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