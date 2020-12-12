Семак: «Зениту» нужно усиление. Уже не одно окно ищем левого вингера»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился трансферными планами. Команда ищет футболиста на позицию вингера.

«Усиление «Зениту», безусловно, нужно. Нам нужен левый вингер или полузащитник, и мы уже не одно трансферное окно ищем игрока на эту позицию. И, конечно, нам нужно расти. Может быть, кто-то из команды уйдeт, кто-то придeт, нужно увеличивать обойму для конкуренции.

Это постоянная работа, необходимая для того, чтобы уровень и качество прогрессировали. Много факторов важны, чтобы команда росла и оставалась в лидерах РПЛ. Не говоря о том, что нужно усиливаться для успешного выступления в еврокубках», – сказал Семак.