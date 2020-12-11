Главные новости дня. Гончаренко могут уволить зимой из ЦСКА, РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча

«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Роналду.

ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» по количеству очков на групповом этапе Лиги Европы.

Гончаренко: «Не будем удерживать Влашича. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах».

«Чемпионат»: ЦСКА может уволить Гончаренко до Нового года. Василий Березуцкий – кандидат на пост тренера.

«Ростов Арену» могут переименовать в честь Виктора Понедельника.

Тедеско – об итоговом месте «Спартака» в РПЛ: «Думаю, мы будем в тройке. Надеюсь на первое».

Metaratings: Жирков планирует завершить карьеру после Евро-2020.

РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча.

«Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей.

Газизов – об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка, а надо быть личностью, плохой или хорошей».