ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» по количеству очков на групповом этапе Лиги Европы

ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Команда Виктора Гончаренко обновила антирекорд «Спартака» (пять очков в сезоне-2018/19) по числу очков на групповом этапе Лиги Европы. ЦСКА в шести матчах набрал три балла.

ЦСКА стал первым российским клубом, ни разу не победившим на групповом этапе Лиги Европы (три ничьи, три поражения).

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