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  • ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» по количеству очков на групповом этапе Лиги Европы

ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» по количеству очков на групповом этапе Лиги Европы

11 декабря 2020, 08:24
19

ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Команда Виктора Гончаренко обновила антирекорд «Спартака» (пять очков в сезоне-2018/19) по числу очков на групповом этапе Лиги Европы. ЦСКА в шести матчах набрал три балла.

ЦСКА стал первым российским клубом, ни разу не победившим на групповом этапе Лиги Европы (три ничьи, три поражения).

Обляков – о российских клубах в еврокубках: «Заслужили те места, которые заняли»

Гончаренко – о ЦСКА в ЛЕ: «Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться»

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА Спартак
Комментарии (19)
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evgeniy.slam
1607665020
А ещё ЦСКА тот клуб, который первым для своей страны выиграл кубок УЕФА.
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B.G.
1607665051
кони, помню, тогда радовались как дети ))
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житель СПб
1607667725
Не о чем стебаться. Надо государственные деньги вкладывать в ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ футбол. А ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ - потому и профессиональный, что должен их сам зарабатывать.
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nik55
1607668097
кони---как рекорд?
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Валерий2705
1607669790
Но рекорды сраптака по вылетам от кипрских АЕКов да швейцарских Санкт-Галленов в ЛЕ всё равно никто не затмит!)
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petr69
1607669886
Отмучились ребята
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каа
1607670305
ЦСКА как клуб не заслужил такого...Со своей стороны клуб сделал все для успешного выступления в сезоне... Но с этим тренером То ли еще будет...(((
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GammiD
1607674957
ЦСКА 3-й год подряд занял последнее место в группе и в 7-й раз из 8 последних сезонов Стабильность признак мастерства!
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Cules2013
1607675823
Тут всё понятно. 100 раз уже эту ситуацию обмусолили. Я вот о чём подумал - вот мы тут рассуждаем, какой ужас творится в нашем футболе, а теперь представьте, что в богатых европейских футбольных державах думают (Бельгии, Нидерландах) - "опять мы никак не можем обойти в рейтинге эту днищенскую РПЛ". Смешно становится. Однако, едва ли это хоть как-то смахивает на оправдание тому позору, что есть у нас.
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Grag
1607676403
Даже не хочется ерничать над конями, к сожалению таков уровень нашего чемпионата.
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