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    ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» по количеству очков на групповом этапе Лиги Европы

    ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Команда Виктора Гончаренко обновила антирекорд «Спартака» (пять очков в сезоне-2018/19) по числу очков на групповом этапе Лиги Европы. ЦСКА в шести матчах набрал три балла.

    ЦСКА стал первым российским клубом, ни разу не победившим на групповом этапе Лиги Европы (три ничьи, три поражения).

    Обляков – о российских клубах в еврокубках: «Заслужили те места, которые заняли»

    Гончаренко – о ЦСКА в ЛЕ: «Ноль побед – не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5208

      nik55 2 минуты назад

      кони---как рекорд?

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      Рейтинг: +4809

      житель СПб 8 минут назад

      Не о чем стебаться. Надо государственные деньги вкладывать в ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ футбол. А ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ - потому и профессиональный, что должен их сам зарабатывать.

      0
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      Рейтинг: +6084

      Alekxei Z. 46 минут назад

      О , дали повод одним постебаться над другими. Тут и без повода найдутся дебилы.
      Всё очень плачевно, для всего нашего футбола.
      Я , как и многие , всё это видел и понимал , но проплаченные СМИ, в частности матч-тв, уверяли тупоголовых с ЧМ-18 , что всё у нас зашибись. Кричите-" У-ра" , раздавайте ЗМС и сидите по горло в говне.

      3
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      Рейтинг: +1361

      B.G. 53 минуты назад

      кони, помню, тогда радовались как дети ))

      2
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      Рейтинг: +13

      evgeniy.slam 53 минуты назад

      А ещё ЦСКА тот клуб, который первым для своей страны выиграл кубок УЕФА.

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      Рейтинг: +1361

      B.G. > evgeniy.slam 52 минуты назад

      ...вся страна болела и праздновала ту победу!

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