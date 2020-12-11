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  • «Ростов Арену» могут переименовать в честь Виктора Понедельника

«Ростов Арену» могут переименовать в честь Виктора Понедельника

11 декабря 2020, 10:36
24

«Ростов-Арене» могут присвоить имя бывшего нападающего «Ростсельмаша» и сборной СССР Виктора Понедельника. Об этом рассказал зампред Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.

«Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов-Арена» имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, ее поддержали члены федерации, теперь ждем реакцию властей», – сказал Порядин ТАСС.

  • Понедельник скончался 5 декабря в возрасте 83 лет.
  • В память о нем перед матчами 17-го тура РПЛ была организована минута молчания.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Понедельник Виктор
Комментарии (24)
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paracetamol
1607676825
Хорошая идея. У ростовчан еще Маслов есть, что бразилам голы забивал.
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Fireman-100
1607676913
И это будет правильно. Я - ЗА!!!
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Plyash
1607678066
Конечно,давно пора увековечить футбольную легенду.
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ilichkadr
1607678088
Более достойнейшего человека, каким был Виктор Понедельник, для ростовского футбола, просто НЕТ!!
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Чехов на Садовой
1607678459
Понедельник - глыба! Где-бы он не ни жил, каким-бы столичным и прочим искушениям не подвергался, он всегда оставался, всегда был патриотом Ростова, Ростовского футбола и своих земляков. Это 100% факт! Вечная ему память...
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gor77
1607679677
Очень правильное решение и начинание!!! Молодцы! Всё-таки приятно болельщику смотреть футбол на стадионе/арене имени Виктора Понедельника. Кстати, в мире не так уж и много таких стадионов. Написал, что вспомнил: стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского(Киев), «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» (Тбилиси), Стадион им.Э.Стрельцова (Торпедо М), Йохан Кройф Арена (Нидерланды) и т. д. Есть и с названиями спонсоров, но это совсем другая история!
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Из Твери Леха
1607681698
Ну что ж, красиво и заслуженно. А в спартачке даже не удосужатся переименовать в честь Черенкова или еще кого-нибудь. Так и носит название унылого банка.
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nominum
1607682252
Были и есть хорошие футболисты из Ростова. Но Понедельник лучший! Либо его именем называть, либо никаким.
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Просто-333
1607685891
Однозначно- и никак иначе!!!
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Plyash
1607686348
Между тем,сборная СССР стала первым чемпионом Европы( тогда ещё Кубок Европы),значит и Понедельник первый футболист в Европе,кто сделал свою команду чемпионом.
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