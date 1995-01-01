Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    «Ростов Арену» могут переименовать в честь Виктора Понедельника

    «Ростов-Арене» могут присвоить имя бывшего нападающего «Ростсельмаша» и сборной СССР Виктора Понедельника. Об этом рассказал зампред Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.

    «Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов-Арена» имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, ее поддержали члены федерации, теперь ждем реакцию властей», – сказал Порядин ТАСС.

    • Понедельник скончался 5 декабря в возрасте 83 лет.
    • В память о нем перед матчами 17-го тура РПЛ была организована минута молчания.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:36
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: -51

      fabo26 40 секунд назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +679

      Чехов на Садовой 17 минут назад

      Понедельник - глыба! Где-бы он не ни жил, каким-бы столичным и прочим искушениям не подвергался, он всегда оставался, всегда был патриотом Ростова, Ростовского футбола и своих земляков. Это 100% факт! Вечная ему память...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9593

      ilichkadr 23 минуты назад

      Более достойнейшего человека, каким был Виктор Понедельник, для ростовского футбола, просто НЕТ!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4529

      playsh 23 минуты назад

      Конечно,давно пора увековечить футбольную легенду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Fireman-100 43 минуты назад

      И это будет правильно. Я - ЗА!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9465

      paracetamol 44 минуты назад

      Хорошая идея. У ростовчан еще Маслов есть, что бразилам голы забивал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1439

      geroin161 > paracetamol 23 минуты назад

      И Калачёв ещё имеется у нас)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9593

      ilichkadr > geroin161 11 минут назад

      Калачёв белорус, зарабатывавший деньги в Ростове и не более того.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +573

      Вальдемар IV > ilichkadr 7 минут назад

      также про бердыева говорили, мол бабло рубил, но и резу давал, при пуделе нет таких игроков, сейчас два матча в году против рабов настраиваются, а остальным ливают

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81280
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru