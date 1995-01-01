«Ростов Арену» могут переименовать в честь Виктора Понедельника

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«Ростов-Арене» могут присвоить имя бывшего нападающего «Ростсельмаша» и сборной СССР Виктора Понедельника. Об этом рассказал зампред Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.
«Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов-Арена» имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, ее поддержали члены федерации, теперь ждем реакцию властей», – сказал Порядин ТАСС.
- Понедельник скончался 5 декабря в возрасте 83 лет.
- В память о нем перед матчами 17-го тура РПЛ была организована минута молчания.