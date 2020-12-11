«Ростов Арену» могут переименовать в честь Виктора Понедельника

«Ростов-Арене» могут присвоить имя бывшего нападающего «Ростсельмаша» и сборной СССР Виктора Понедельника. Об этом рассказал зампред Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.

«Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов-Арена» имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, ее поддержали члены федерации, теперь ждем реакцию властей», – сказал Порядин ТАСС.