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  • Гончаренко: «Не будем удерживать Влашича. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах»

Гончаренко: «Не будем удерживать Влашича. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах»

11 декабря 2020, 08:59
17

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о хорватском полузащитнике Николе Влашиче.

– Как вам прогресс Влашича? Может ли он играть еще лучше?

– Никола сделал хорошие шаги вперед за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал.

Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии.

  • ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» (пять очков в сезоне-2018/19) по числу очков на групповом этапе Лиги Европы, набрав три балла в шести матчах.
  • ЦСКА – первый российский клуб, ни разу не победивший на групповом этапе Лиги Европы (три ничьи, три поражения).

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (17)
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ZEVS71
1607666936
Надеемся ты уедешь в Беларусь, ты там лучший. Задерживать не будем!!!
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житель СПб
1607667881
Сам то он понимает, насколько его интервью двусмысленно? То есть у нас все так плохо, что здесь задерживаться незачем? А сам тогда почему задерживаешься - только деньги рубить? За одно такое интервью его можно увольнять.
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Lester84
1607671493
Лучше бы тебя в команде не удерживали
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JTherry
1607672125
Ганчаренко: «Не будем удерживать Влашича" ...тебе самому бы "удержаться") перед матчем в интервью, чего только не наобещал, как "цска будут биться за рейтинговые очки"...
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Nerlinger
1607673955
это тебя-Дурака удерживать не надо!!! а Влашича надо!!! Гинер ставь Бердыева, ежели хочешь чего то в Европе добиться !!!!!!!!!
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paracetamol
1607677269
Влашич - последнее, что может продать банкрот. А еще Чалова сватали за 30 лямов. Смех, да и только!
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nominum
1607681000
Ну конечно вы его не удержите. Такой игрок нужен суперклубам, а не в нашей РПЛ. Он в 23 !!! года тянет за собой не только ЦСКА, а весь российский чемпионат. На мой взгляд, это лучший игрок этого и прошедшего сезонов. Какие там Дзюбы?? Не понимаю как в прошлом сезоне могли Дзюбу(!!) признать лучшим игроком при имеющимся Николе Влашиче. Не хочу думать о каком-то масонском влиянии Газпрома, ведь и там тоже не дураки сидят. ОЧЕВИДНЫЕ вещи надо же признавать: Влашич- лучший игрок РПЛ!
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Дедуктор
1607709745
Ганчаренку уже за такое интервью надо с "вольчим билетом" увольнять. А вот, кого на его место? Да, хоть, Кононова. Пиджак-пиджаком, но всё не такой дурак.
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zigbert
1607771730
Трудно будет ЦСКА без Влашича. Но сам то он наверняка задумывается попасть в более статусный клуб. А ЦСКА получит за него хорошие деньги.
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CSKA57
1607846630
Не будем удерживать Ганчаренко. Надеемся, что он еще потренирует в чемпионате Белоруссии.
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