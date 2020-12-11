Гончаренко: «Не будем удерживать Влашича. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о хорватском полузащитнике Николе Влашиче.
– Как вам прогресс Влашича? Может ли он играть еще лучше?
– Никола сделал хорошие шаги вперед за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал.
Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии.
- ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» (пять очков в сезоне-2018/19) по числу очков на групповом этапе Лиги Европы, набрав три балла в шести матчах.
- ЦСКА – первый российский клуб, ни разу не победивший на групповом этапе Лиги Европы (три ничьи, три поражения).
Источник: официальный сайт ЦСКА