Гончаренко: «Не будем удерживать Влашича. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о хорватском полузащитнике Николе Влашиче.

– Как вам прогресс Влашича? Может ли он играть еще лучше?

– Никола сделал хорошие шаги вперед за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал.

Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии.