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    Гончаренко: «Не будем удерживать Влашича. Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о хорватском полузащитнике Николе Влашиче.

    – Как вам прогресс Влашича? Может ли он играть еще лучше?

    – Никола сделал хорошие шаги вперед за те сезоны, которые находится в составе. У него очень высокий потенциал.

    Надеемся, что он поиграет в топ-чемпионатах и покажет себя с лучшей стороны. Не думаю, что мы будем удерживать Николу и сдерживать его в развитии.

    • ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» (пять очков в сезоне-2018/19) по числу очков на групповом этапе Лиги Европы, набрав три балла в шести матчах.
    • ЦСКА – первый российский клуб, ни разу не победивший на групповом этапе Лиги Европы (три ничьи, три поражения).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4809

      житель СПб 6 минут назад

      Сам то он понимает, насколько его интервью двусмысленно? То есть у нас все так плохо, что здесь задерживаться незачем? А сам тогда почему задерживаешься - только деньги рубить? За одно такое интервью его можно увольнять.

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      Рейтинг: +6084

      Alekxei Z. 9 минут назад

      В РПЛ Влашич на виду , не поспоришь. Так может он здесь лучший, потому что кругом "черепахи " ? Лучший игрок ( как говорят ) чемпионата и с командой на последнем месте в подгруппе ЛЕ. Как говорится , засветился в Европе. Думаю , что и сам Никола понимает , чтобы прогрессировать надо "линять" от сюда. Вопрос в цене.

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      Рейтинг: +561

      ZEVS71 22 минуты назад

      Надеемся ты уедешь в Беларусь, ты там лучший. Задерживать не будем!!!

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