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    Тедеско – об итоговом месте «Спартака» в РПЛ: «Думаю, мы будем в тройке. Надеюсь на первое»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что его команда финиширует в чемпионате не ниже третьего места.

    «Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь на первое», – сказал немецкий специалист на русском языке в ходе пресс-конференции в Zoom.

    • «Спартак» набрал 35 очков в 17 турах РПЛ.
    • Москвичи делят лидерство с «Зенитом».
    • В прошлом сезоне столичная команда финишировала на седьмом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии24
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      Рейтинг: +3257

      serppion 29 минут назад

      "Сказал немецкий специалист на русском языке".
      Когда такое было? Удачи тебе, Тедеско. И помни, бомжи, кони, лохомоты, ростовы и динамы на самом деле - просто европейское дерьмо. Драть их можно и нужно!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5197

      KPCCSPB 30 минут назад

      Ага, сриптак основой играет, на один фронт, кубок резервом катали, судей подкупили, и всё равно не на первом месте, а он хочет в тройке закончить, уахаха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13271

      derrik2000 46 минут назад

      "Думаю, мы будем в тройке. Топ-3."

      У-ха-ха, у-хо-хо!!! ))))))))))))))))))))))))))
      А "Топ-3" - это, извиняюсь, ХДЕ находится???
      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1364

      B.G. > derrik2000 23 минуты назад

      ....в той же жопе, что и весь наш российский чемпик

      0
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      Рейтинг: +1283

      Ужас Бората 1 час назад

      Этих, которые из 1-й корзины с 1-м очком и деревянным онанистом необходимо добить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6334

      knikos > Ужас Бората 1 час назад

      А "добивалка" выросла ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1283

      Ужас Бората > knikos 1 час назад

      Физрук опять пешехода выпустит, значит все будет ОК.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6334

      knikos > Ужас Бората 54 минуты назад

      А ты не забыл , что этот "пешеход" - лучший бомбардир РПЛ ? И на данный момент и по итогам прошлого сезона ? Вот пешком и завалит парочку ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1283

      Ужас Бората > knikos 50 минут назад

      Просто удачно в него попадали, вот мяч в ворота и отскакивал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6334

      knikos > Ужас Бората 40 минут назад

      Вот и снова попадут в него , главное , чтобы в ворота мяч отскочил. Два раза ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1283

      Ужас Бората > knikos 19 минут назад

      Пальцем в жопу....

      1
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      Рейтинг: +5751

      maior-60 1 час назад

      Для начала Сочи и бомжей отодрать надо.

      3
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      ...
      Рейтинг: +9609

      ilichkadr > maior-60 1 час назад

      Ага, Сочи уже готовятся как следует принять Спартак, а в Питере ждут с нетерпением. В Питере скорее всего матч пройдет без зрителей.

      3
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      Рейтинг: +6334

      knikos > maior-60 1 час назад

      Дральщик , блин . Помечтай , помечтай ...

      3
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      Рейтинг: +5751

      maior-60 > knikos 1 час назад

      Если карманные газпромовские судейки и варовцы не вмешаются - отдерем однозначно, не хуже чем Брюгге.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9609

      ilichkadr > knikos 50 минут назад

      Сочи вдует, Зенит добьёт.

      3
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      Рейтинг: +6334

      knikos > maior-60 50 минут назад

      Ну-ну , помечтай ! На своём поле-то чего не шмогли ? "Дралка" слабая ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +6268

      NewLife > ilichkadr 49 минут назад

      Пусть без зрителей, но в соотвествии с принятым вашими начальниками новым законом синит должен теперь на знамени и на майках написать "иностранный агент", ведь из заграницы от УЕФА бабло получили,чтобы и дальше разваливать российский футбол.))

      3
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      ...
      Рейтинг: +19639

      Боцман59rus > ilichkadr 39 минут назад

      Зениту нельзя напрягаться, после турне по Европе она скоро станет мамо.....

      2
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      Рейтинг: +6334

      knikos > NewLife 38 минут назад

      А ЛОКО , Краснодар и ЦСКА тоже ведь деньги получили . Они тоже "иностранные агенты" по разваливанию футбола ?

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      Рейтинг: +5751

      maior-60 > knikos 22 минуты назад

      Спартак играет не только против Сочи и Зенита, но и против Газпрома и продажных чинуш РФС, а также "академиков" еськовых, "случайно" дважды подряд наступивших на грабли казарцевых и прочей нечисти.

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      Рейтинг: +6268

      NewLife > knikos 5 минут назад

      Конечно !

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      Рейтинг: -249

      net zenit1967 > maior-60 4 минуты назад

      знаешь !мне почему то кажется ,ну сыграли бы мы в еврокубках!и был бы такой же результат!уровень нашего чемпионата -это уровень прибалтики и азии!да и наверное белоруссии!вот лаемся мы друг с другом и что?от этого уровень рпл не вырастет!мне просто иной раз неохота сюда выходить!все сходится к хамству оскорблениям !каждый из нас старается задеть друг друга пожестче посильнее!выпендриться так сказать!молодца те пользователи которым все по фиг!а не пора ли и нам как то поменьше друг друга то хамить?представляю сейчас выбегут все те же .......и понесется все по новой!а мож не надо?вы как там алармы и кпссспб?

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      Рейтинг: +867

      Граф2019 1 час назад

      творческих успехов...

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