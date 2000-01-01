Тедеско – об итоговом месте «Спартака» в РПЛ: «Думаю, мы будем в тройке. Надеюсь на первое»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что его команда финиширует в чемпионате не ниже третьего места.

«Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь на первое», – сказал немецкий специалист на русском языке в ходе пресс-конференции в Zoom.