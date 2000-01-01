Тедеско – об итоговом месте «Спартака» в РПЛ: «Думаю, мы будем в тройке. Надеюсь на первое»

"Сказал немецкий специалист на русском языке".
Когда такое было? Удачи тебе, Тедеско. И помни, бомжи, кони, лохомоты, ростовы и динамы на самом деле - просто европейское дерьмо. Драть их можно и нужно!
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что его команда финиширует в чемпионате не ниже третьего места.
«Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь на первое», – сказал немецкий специалист на русском языке в ходе пресс-конференции в Zoom.
- «Спартак» набрал 35 очков в 17 турах РПЛ.
- Москвичи делят лидерство с «Зенитом».
- В прошлом сезоне столичная команда финишировала на седьмом месте.