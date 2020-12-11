«Чемпионат»: ЦСКА может уволить Гончаренко до Нового года. Василий Березуцкий – кандидат на пост тренера

ЦСКА рассматривает вариант отставки Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба после завершения осенней части сезона, сообщает «Чемпионат».
«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьeзно рассматривается.
Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом». При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
- ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» (пять очков в сезоне-2018/19) по числу очков на групповом этапе Лиги Европы, набрав три балла в шести матчах.
- ЦСКА – первый российский клуб, ни разу не победивший на групповом этапе Лиги Европы (три ничьи, три поражения).
Источник: «Чемпионат»