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    «Чемпионат»: ЦСКА может уволить Гончаренко до Нового года. Василий Березуцкий – кандидат на пост тренера

    ЦСКА рассматривает вариант отставки Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба после завершения осенней части сезона, сообщает «Чемпионат».

    «Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьeзно рассматривается.

    Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом». При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    • ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» (пять очков в сезоне-2018/19) по числу очков на групповом этапе Лиги Европы, набрав три балла в шести матчах.
    • ЦСКА – первый российский клуб, ни разу не победивший на групповом этапе Лиги Европы (три ничьи, три поражения).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии54
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      Рейтинг: +573

      Вальдемар IV 5 минут назад

      цска в лидерах идет, мусаева не увольняют даже побойтесь бога, недогранд

      0
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      Рейтинг: +233

      НИКиколай 17 минут назад

      Зачем менять шило на мыло..Вы хоть Клопа поставьте,но если нет опытных и техничных нападающих,способных создавать и и реализовывать моменты...здесь все любые тренеры бессильны..Чалов полное дно,но Гинер не дает его убрать,кто будет держать в нормальном клубе нападающего ,забивающего два гола за сезон...Был бы игрок типа Вагнера Лава у ЦСКА,и Гончаренко был бы топ тренером, ведь ЦСКА создает кучу моментов в каждом матче..но нет просто элементарных исполнителей,способных завершать моменты у ворот...

      1
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      Рейтинг: +1290

      Obojaemiy 22 минуты назад

      Шило на мыло менять))

      0
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      Рейтинг: +570

      ZEVS71 26 минут назад

      Свободных тренеров на трансмаркете навалом. Нормального можно подобрать

      0
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      Рейтинг: +9593

      ilichkadr 38 минут назад

      Смена тренера на зимних каникулах никогда к хорошему не приводила. В нынешних условиях пандемии что-то менять просто не профессионально. На мой взгляд, надо дождаться конца сезона.

      2
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      Рейтинг: +1835

      Klaido 43 минуты назад

      Береза у руля... хоть это и ЦСКА - наш заклятый "друг" и соперник, но хочется все же им пожелать найти более опытного тренера, чем Вася....
      Все же негоже достойному клубу брать в главные тренеры человека, пусть и из системы, но без малейшего опыта в вышке...

      3
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      Рейтинг: +3834

      Cleaner 1 час назад

      Увольнять - надо. Березуцкого тренером - не надо. А то через полгода будет как с Газинским. Вася пусть пока на кошках потренируется.

      1
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      Рейтинг: +1290

      Obojaemiy > Cleaner 22 минуты назад

      Газизовым ты хотел сказать)) ?

      0
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      Рейтинг: +3834

      Cleaner > Obojaemiy 9 минут назад

      Да.) Газинский молодец.

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      Рейтинг: +10940

      Cules2013 1 час назад

      зачем? чтобы совсем скатиться до уровня середняка, а в еврокубках проигрывать всем подряд? смена лиц на любой должности должна вести к улучшению ситуации, а не ухудшению.

      1
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      Рейтинг: +3834

      Cleaner > Cules2013 1 час назад

      ЦСКА ДАВНО уже скатился до уровня СЕРЕДНЯКА. Года два назад. И виноват в этом исключительно Гончаренко.

      0
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      Рейтинг: +10940

      Cules2013 > Cleaner 51 минуту назад

      исключительно? а состав типо нормальный, или трансферный бюджет? при всех проблемах, ЦСКА держится не хуже намного более богатых Зенита и Спартака.

      0
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      Рейтинг: +3834

      Cleaner > Cules2013 31 минуту назад

      Там(Зенит и Спартак) ТАКИЕ же "ТРЕНЕРЫ", как и Гончаренко. Семак тренер?

      0
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      Рейтинг: +14522

      vladimir-7 1 час назад

      Е.Гинеру и Р.Бабаеву может придётся, кроме главного тренера,
      перешерстить и весь тренерский штаб в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2227

      Nerlinger 1 час назад

      Какой на Крен Вася!!! Гинер ставь Бердыева, ежели хочешь чего то в Европе добиться !!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3834

      Cleaner > Nerlinger 1 час назад

      Бердыеву 68 лет. Рисковано брать. Но других вариантов не видно. Бердыев хоть бардак в команде прекратит, заставит игроков работать и расскажет кому что и как делать на поле.

      0
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      Рейтинг: +1835

      Klaido > Cleaner 39 минут назад

      Бердыев и Гинер не сойдутся в одном очень важном вопросе, из-за которого и Федун с Бердыевым не договорились: Бердыев привык сам рулить всеми финансами в клубе - трансферы и т.д. Ни Гинер, ни ранее Федун, - на это не пойдет (не пошел).
      Равно как и на расстановку своих людей в управлении клубом.
      поэтому маловероятен вариант с Бердыевым как железный
      Поэтому

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      Рейтинг: +3834

      Cleaner > Klaido 35 минут назад

      Если Гинеру надоело смотреть, как его клуб уверенно идет ко дну, может и с Бердыевым договориться. Гинер бизнесмен. С Гончаренко однозначный провал проекта. Бердыев может вытянуть ЦСКА из болота. И финансового тоже.

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      Рейтинг: +134

      CF Kellevro > Nerlinger 3 минуты назад

      Бердыев 3 ляма евро зп просит! На мой взгляд взять топового игрока в центр поля на такую зп гораздо полезнее чем тренера с устаревшими взглядами, на мой взгляд Гончаренко проповедует современный футбол, по него нужны сильные и выносливые футболисты, а покупается неокрепшая молодёжь! Влашич потому и выглядит лидером так как он чуть ли не единственный выдерживает интенсивность.

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