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  • «Чемпионат»: ЦСКА может уволить Гончаренко до Нового года. Василий Березуцкий – кандидат на пост тренера

«Чемпионат»: ЦСКА может уволить Гончаренко до Нового года. Василий Березуцкий – кандидат на пост тренера

11 декабря 2020, 09:26
64

ЦСКА рассматривает вариант отставки Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба после завершения осенней части сезона, сообщает «Чемпионат».

«Клуб и тренер последние недели обсуждают совместное будущее. Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьeзно рассматривается.

Во многом решение будет зависеть от результата в матчах с «Уралом» и «Ростовом». При этом если Гончаренко покинет команду, то одним из кандидатов на пост тренера команды может быть Василий Березуцкий», – рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» (пять очков в сезоне-2018/19) по числу очков на групповом этапе Лиги Европы, набрав три балла в шести матчах.
  • ЦСКА – первый российский клуб, ни разу не победивший на групповом этапе Лиги Европы (три ничьи, три поражения).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (64)
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ZEVS71
1607671100
Сомнительная идея. То что Гончаренко пора домой это факт. А вот какой смысл назначать тренера без опыта? Утка какая то
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Plyash
1607671250
Игнашевича Серёжу надо возвращать.Игрок был от бога и тренер из него будет достойный.
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Lester84
1607671574
Я конечно Васяна люблю и уважаю, но до уровня главного тренера он не дотягивает. Уж лучше тогда Игнаша вернуть, или Овчине дать попробовать поработать до конца сезона
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Viper for CSKA
1607671694
А нормальных тренеров не подвезли? Зачем было тратить на новичков под 30 миллионов, чтобы потом отдать их в руки Березуцкому? Идиотия.
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ilichkadr
1607671963
Вася не потянет должность главного тренера. Пусть лучше бизнесом занимается, там у него лучше получается. Согласен с болелами, надо Игнашевича привлечь. Всё таки определенный опыт тренерской работы Серёга уже приобрел.
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Nerlinger
1607675012
Какой на Крен Вася!!! Гинер ставь Бердыева, ежели хочешь чего то в Европе добиться !!!!!!!!!
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ilichkadr
1607677142
Смена тренера на зимних каникулах никогда к хорошему не приводила. В нынешних условиях пандемии что-то менять просто не профессионально. На мой взгляд, надо дождаться конца сезона.
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Из Твери Леха
1607683068
С одной стороны ну какой из Березы тренер. А с другой какая нафиг разница в нашем убогом чемпе. Хоть на нового молодого тренера поглядим. Надоели уже эти картофельные "профессионалы" своего дела. Но все-таки есть же Игнашевич уже с каким-никаким опытом. Почему бы не его?
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Snek
1607683371
Может тогда уж Игнашевича?
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CSKA57
1607687190
Ганчаренко однозначно надо снимать. А тренера надо с опытом брать! Неужели таковых нет?
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