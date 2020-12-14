Сегодня «Краснодар» узнает соперника по 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 15:00 по московскому времени. Команда Мурада Мусаева будет несеяной.

Соперником «Краснодара» может стать одна из сеяных команд: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Аякс», ПСВ (оба – Голландия), «Байер», «Хоффенхайм» (оба – Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Вильярреал» (Испания), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Милан», «Наполи», «Рома» (все – Италия) или «Рейнджерс» (Шотландия).

Украинский «Шахтер» также попал в число сеяных команд, но не сможет сыграть с «Краснодаром» по политическим причинам.