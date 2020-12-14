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    Сегодня «Краснодар» узнает соперника по 1/16 финала Лиги Европы

    Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 15:00 по московскому времени. Команда Мурада Мусаева будет несеяной.

    Соперником «Краснодара» может стать одна из сеяных команд: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Аякс», ПСВ (оба – Голландия), «Байер», «Хоффенхайм» (оба – Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Вильярреал» (Испания), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Милан», «Наполи», «Рома» (все – Италия) или «Рейнджерс» (Шотландия).

    Украинский «Шахтер» также попал в число сеяных команд, но не сможет сыграть с «Краснодаром» по политическим причинам.

    • Сеяные команды играют ответные матчи дома.
    • Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные – 25 февраля.
    • Действующий победитель Лиги Европы – «Севилья».
    • Финал турнира пройдет в Гданьске.

    Источник: сайт УЕФА

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    14.12.2020 14:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +56

      borz_95ers 14 декабря 2020, 15:26

      Динамо загреб против Краснодар вот это матч будет

      0
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      Рейтинг: +12132

      BRO_football 14 декабря 2020, 14:50

      Если попадётся Динамо Загреб или Рейнджерс - шансы на проход дальше будут. Со всеми остальными командами ничего не получится.

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      Рейтинг: +129

      Нам не нужен такой футбол 11 декабря 2020, 15:57

      Быкам все по зубам!!!

      1
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 11 декабря 2020, 13:46

      Интересно, а если Шахтер и Краснодар дойдут до финала, матч отменят? или одной из команд просто не дадут пройти в финал с помощью судей?

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Andrew01 11 декабря 2020, 16:56

      Скорее всего второе, а вообще сыграют на чужом поле без зрителей, не вижу тут проблемы.

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 11 декабря 2020, 09:33

      Из сеяных только с Рейнджерсом можно совершить попытку по тягаться, с остальными шансов нет, к сожалению это реальность.

      0
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      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ > Tsigan 11 декабря 2020, 17:38

      В целом, наверное, ты прав. Однако то, что из себя представляет нынешний Арсенал - вполне посильная команда. Да и Брюгге тоже, то что Зенит с ними обосрался не значит, что Краснодар тоже повторит провал.

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > _-G-F-_ 14 декабря 2020, 15:19

      Брюгге очень организованная команда они могут тягаться с любым соперником.

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