Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Милан» победили в заключительном туре

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» выиграл у АЕКа, «Селтик» победил «Лилль» в матче с пятью голами, «Милан» одолел «Спарту», «Тоттенхэм» взял верх над «Антверпеном».
Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур
Лестер Сити (Англия) – АЕК (Греция) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Ундер, 12; 2:0 – Барнс, 14.
Селтик (Шотландия) – Лилль (Франция) – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Жульен, 22; 1:1 – Иконе, 24; 2:1 – МакГрегор (с пенальти), 28; 2:2 – Веа, 71; 3:2 – Тернбулл, 75.
Спарта (Чехия) – Милан (Италия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Хеуге, 23.
Удаление: Плехаты, 77 – нет.
Тоттенхэм (Англия) – Антверпен (Бельгия) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Винисиус, 57; 2:0 – Ло Чельсо, 71.
Источник: «Бомбардир»