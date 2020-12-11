Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Милан» победили в заключительном туре

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» выиграл у АЕКа, «Селтик» победил «Лилль» в матче с пятью голами, «Милан» одолел «Спарту», «Тоттенхэм» взял верх над «Антверпеном».

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Лестер Сити (Англия) – АЕК (Греция) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ундер, 12; 2:0 – Барнс, 14.

Селтик (Шотландия) – Лилль (Франция) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Жульен, 22; 1:1 – Иконе, 24; 2:1 – МакГрегор (с пенальти), 28; 2:2 – Веа, 71; 3:2 – Тернбулл, 75.

Спарта (Чехия) – Милан (Италия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Хеуге, 23.

Удаление: Плехаты, 77 – нет.

Тоттенхэм (Англия) – Антверпен (Бельгия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Винисиус, 57; 2:0 – Ло Чельсо, 71.

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