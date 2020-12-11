Лига Европы. ЦСКА завершил еврокубковую кампанию гостевым поражением от загребского «Динамо»

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3.

Хорваты забили на 28-й, 41-й и 75-й минутах встречи – отличились Йошко Гвардиол, Мислав Оршич и Лирим Кастрати. У москвичей гол в активе Кристияна Бистровича.

ЦСКА занял последнее место в группе с тремя очками, «Динамо» финишировало первым с 14 баллами.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Динамо (Хорватия) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гвардиол, 28; 2:0 – Оршич, 41; 3:0 – Кастрати, 75; 3:1 – Бистрович, 76.

«Динамо»: Ливакович, Леовац (Перич, 21), Гвардиол, Теофиль-Катрен, Мохаррами, Майер (Толич, 78), Адеми (Франьич, 35), Якич, Оршич (Чуже, 78), Кастрати, Гавранович (Атимвен, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев (Карпов, 79), Васин, Щенников (Гайч, 71), Обляков, Бистрович, Ахметов (Тикнизян, 63), Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин (Чалов, 63).

Предупреждения: Гавранович, 2; Франьич, 80 – Обляков, 40; Васин, 51; Гайч, 84.

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