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  • Лига Европы. ЦСКА завершил еврокубковую кампанию гостевым поражением от загребского «Динамо»

Лига Европы. ЦСКА завершил еврокубковую кампанию гостевым поражением от загребского «Динамо»

11 декабря 2020, 00:53
39

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3.

Хорваты забили на 28-й, 41-й и 75-й минутах встречи – отличились Йошко Гвардиол, Мислав Оршич и Лирим Кастрати. У москвичей гол в активе Кристияна Бистровича.

ЦСКА занял последнее место в группе с тремя очками, «Динамо» финишировало первым с 14 баллами.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Динамо (Хорватия) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гвардиол, 28; 2:0 – Оршич, 41; 3:0 – Кастрати, 75; 3:1 – Бистрович, 76.

«Динамо»: Ливакович, Леовац (Перич, 21), Гвардиол, Теофиль-Катрен, Мохаррами, Майер (Толич, 78), Адеми (Франьич, 35), Якич, Оршич (Чуже, 78), Кастрати, Гавранович (Атимвен, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев (Карпов, 79), Васин, Щенников (Гайч, 71), Обляков, Бистрович, Ахметов (Тикнизян, 63), Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин (Чалов, 63).

Предупреждения: Гавранович, 2; Франьич, 80 – Обляков, 40; Васин, 51; Гайч, 84.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо Загреб ЦСКА
Комментарии (39)
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CSKA57
1607637345
Играли лучше противника, но как всегда проиграли! Позор продолжается...
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slavа0508
1607637652
Да уж даже в ЛЕ обделались по полной,,,,,
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CSKA57
1607638465
И каждый раз (уже два года подряд) Виктор Михайлович находит убедительные аргументы проигрышу. И каждый раз руководство клуба верит ему!
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Ловкий Бубен
1607638797
Убирайте лимит на кер, всё ... периехали .... иначе будет ещё хуже пусть хоть один россиянин за российский клуб играет , но терпеть это больше нельзя, позор ...
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Урия Гип 2
1607643956
Ну и правильно. Хрен с ней, с этой ЛЕ! Главное чемпионат России. Будете с новыми силами бороться за попадание в зону УЕФА!
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СвинкаСправедливости
1607644828
За ЦСКА стыдно бесконечно.
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portero
1607652975
Дружно наши команды обосрались, Краснодар чудом проскочил в ЛЕ , надеемся что подфартит с соперниками...
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Дедуктор
1607659404
Еврочмо! Этого титула в наибольшей степени достоин именно ЦСКА. Зенит с ЛОко, хоть, с серьезными евробойцами столкнулись. А еврочмырей всякие днари нагибали. Отечественный тренерский цех полную свою убогость показал. Карпин-Новиков-Семак с Гончаренко в нагрузку.
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JTherry
1607670438
выключил телек сразу после первого тайма, не смог дальше смотреть на эти "мучения" на поле, и в конце первого тайма показательный момент: трое хорватов устраивают в штрафной клоунаду из защиты цска, спасла штанга, могли бы гол в раздевалку получить легко... в общем поход в еврокубки закончился плачевно для всех команд, а для цска со всеми их приобретениями под ЛЕ - не в коня корм, позорище...!
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SPACE TRUCKIN
1607675627
или у нас тренеры в клубах неквалифицированные,или игрокам не нужны ЕК,или руководство РФС в отставку уйдёт,что вряд ли ...не припомню такого позорища от всех клубов +провал сборной...в ЛЧ хоть от сильных получили...в ЛЕ так обос.аться...((( интересно,какие выводы последуют после сезона...
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