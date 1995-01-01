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    Лига Европы. ЦСКА завершил еврокубковую кампанию гостевым поражением от загребского «Динамо»

    В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде проиграл загребскому «Динамо» со счетом 1:3.

    Хорваты забили на 28-й, 41-й и 75-й минутах встречи – отличились Йошко Гвардиол, Мислав Оршич и Лирим Кастрати. У москвичей гол в активе Кристияна Бистровича.

    ЦСКА занял последнее место в группе с тремя очками, «Динамо» финишировало первым с 14 баллами.

    Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

    Динамо (Хорватия) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гвардиол, 28; 2:0 – Оршич, 41; 3:0 – Кастрати, 75; 3:1 – Бистрович, 76.

    «Динамо»: Ливакович, Леовац (Перич, 21), Гвардиол, Теофиль-Катрен, Мохаррами, Майер (Толич, 78), Адеми (Франьич, 35), Якич, Оршич (Чуже, 78), Кастрати, Гавранович (Атимвен, 78).

    ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев (Карпов, 79), Васин, Щенников (Гайч, 71), Обляков, Бистрович, Ахметов (Тикнизян, 63), Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин (Чалов, 63).

    Предупреждения: Гавранович, 2; Франьич, 80 – Обляков, 40; Васин, 51; Гайч, 84.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +164

      вальтер 79 32 минуты назад

      в какой же глубокой жопе наши клубы и наш чемпионат это просто ппц гребаный лимит который подлежит отмене судьи которые не умеют или не хотят судить как надо сборная наша которая облажалась и клубы которые не умеют играть и выигрывать игроки для которых честь города и клуба пустой звук и это все наш никчемный гребаный футбол спасибо вам бездарные руководители рпл за это

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      Рейтинг: +10205

      DeStar 38 минут назад

      шляпа конечно. Думаю Гончаренко стоит уже уходить. Он же вроде команду принял зимой еще? ну ладно 1 сезон ,ладно потом перестройка пошла, рили сложно .Но вот 2 сезона уже относительно одним составом а толку нет .И вроде в рпл не ужасны, не занимают там 6-8 места как это бывает у других топов рлп в этой ЛЕ вообще странности, дай цска СРЕДНЮЮ ПО ЛЕ реализацию, т.е как у всех, так и были бы может на 2 месте, а так в каждом матче бьют, моменты есть ,ударов не меньше обычно ,но им забивают с 3-4 ударов 2-3 гола, а они с 5-6 - 0-1, вот и все. Чалов молодец что даже с упора добить не может нормально.

      0
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      Рейтинг: +880

      Ловкий Бубен 47 минут назад

      Убирайте лимит на кер, всё ... периехали .... иначе будет ещё хуже пусть хоть один россиянин за российский клуб играет , но терпеть это больше нельзя, позор ...

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      Рейтинг: +5123

      vladik12 52 минуты назад

      Применительно к этому российскому еврокубковому сезону вспоминается реклама шампуня: смыть и забыть.

      0
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      Рейтинг: +1997

      CSKA57 53 минуты назад

      И каждый раз (уже два года подряд) Виктор Михайлович находит убедительные аргументы проигрышу. И каждый раз руководство клуба верит ему!

      0
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      Рейтинг: +246

      Arrow10 > CSKA57 51 минуту назад

      Ему уже и самому по*уй , он во время матча бухает , на матче с химками уже показал себя чутка.

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      Рейтинг: +10205

      DeStar > Arrow10 40 минут назад

      он разве бухал?)

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      Рейтинг: +311

      Drapik 53 минуты назад

      оба ЦСКА забили в группе по 3 гола

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      Рейтинг: +311

      Drapik 56 минут назад

      им даже кастрати забивают

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      Рейтинг: +599

      Cromathaar 58 минут назад

      Кастрати.

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      Рейтинг: +9454

      paracetamol 1 час назад

      Чё, кони опять обос.рались? Вот это да! С кем играли-то?

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      Рейтинг: -994

      Бoрат > paracetamol 18 минут назад

      А ты уже просушил штанишки ? Гыгыгы .

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      Рейтинг: +599

      JI e x a 1 час назад

      Неплохо сыграли, имели шансы. В этом году не получилось хорошо выступить, в следующем должно быть лучше. Хотя.... в прошлом году тоже не получилось... И в позапрошлом.... И лет 5-6 уже не получается... Да, в следующем точно будет хорошо

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