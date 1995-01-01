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    Защитник «Штутгарта» Антон: «Интерес из РПЛ действительно был. Впрочем, до конкретики дело не доходило»

    Центральный защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон подтвердил, что им интересовались российские клубы.

    – Вы ведь могли оказаться в РПЛ? Писали об интересе «Спартака», ЦСКА, «Локомотива».

    – Мне бы не хотелось называть клубы, но интерес действительно был. Впрочем, до конкретики дело не доходило.

    Например, прошлой зимой я никуда уходить не собирался – был полон желания помочь «Ганноверу» вернуться в Бундеслигу. А когда не получилось, то последовало предложение от «Штутгарта», которое мне очень понравилось. Сразу почувствовал, что мне полностью доверяют, я смогу развиваться и чего-то достигать с клубом.

    • Рыночная стоимость Антона – 5,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Штутгарт» восемь матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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