Защитник «Штутгарта» Антон: «Интерес из РПЛ действительно был. Впрочем, до конкретики дело не доходило»

Центральный защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон подтвердил, что им интересовались российские клубы.

– Вы ведь могли оказаться в РПЛ? Писали об интересе «Спартака», ЦСКА, «Локомотива».

– Мне бы не хотелось называть клубы, но интерес действительно был. Впрочем, до конкретики дело не доходило.

Например, прошлой зимой я никуда уходить не собирался – был полон желания помочь «Ганноверу» вернуться в Бундеслигу. А когда не получилось, то последовало предложение от «Штутгарта», которое мне очень понравилось. Сразу почувствовал, что мне полностью доверяют, я смогу развиваться и чего-то достигать с клубом.

Рыночная стоимость Антона – 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок провел за «Штутгарт» восемь матчей, результативными действиями не отличался.

Защитник «Штутгарта» Антон: «Сейчас не думаю ни о сборной России, ни о сборной Германии»