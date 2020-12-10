Газизов был указан в заявке «Уфы» на аккредитацию журналистов. Сегодня клуб исправил ошибку

Уволенный во вторник с поста генерального директора «Спартака» Шамиль Газизов значился гендиректором «Уфы» на сайте башкирского клуба.

В условиях подачи заявок на аккредитацию журналистов на домашние матчи команды было сказано, что они должны быть оформлены «на имя генерального директора ФК «Уфа» Газизова Шамиля Камиловича».

Сегодня журналист Максим Алланазаров обратил внимание на ошибку, опубликовав скрин с сайта «Уфы» (доступен ниже). Клуб через некоторое время исправил ее.

Газизов был гендиректором «Уфы» с 2012 по 2020 год.