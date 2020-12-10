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    Газизов был указан в заявке «Уфы» на аккредитацию журналистов. Сегодня клуб исправил ошибку

    Уволенный во вторник с поста генерального директора «Спартака» Шамиль Газизов значился гендиректором «Уфы» на сайте башкирского клуба.

    В условиях подачи заявок на аккредитацию журналистов на домашние матчи команды было сказано, что они должны быть оформлены «на имя генерального директора ФК «Уфа» Газизова Шамиля Камиловича».

    Сегодня журналист Максим Алланазаров обратил внимание на ошибку, опубликовав скрин с сайта «Уфы» (доступен ниже). Клуб через некоторое время исправил ее.

    Газизов был гендиректором «Уфы» с 2012 по 2020 год.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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    10.12.2020 18:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20945

      derrik2000 10 декабря 2020, 19:12

      Покрутился в Спартаке немного, бабла срубил и - домой, в Уфу.
      Этого и следовало ожидать.
      Одно, правда, ещё дельце не успел в Спартаке провернуть: Урунова в МанСити, Ювентус, Реал или Баварию спихнуть. )))))

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      Рейтинг: +3858

      Кинстифа > derrik2000 11 декабря 2020, 07:26

      Скажи, почему претензии все только Газизову предъявляют???
      Он по большому счету не делал странных трансферов, не слил кучу бабла, взял в аренду интересного игрока. Кокорин.. это конечно без комментариев и Урунов спорный.. Но если вспомнить, сколько тратили впустую другие гендиректора...
      Не такой и плохой вариант.. дали бы ему до лета поработать, а так, на пол дороги выкинули..
      И кто из профиков пойдет в Спартак работать?, именно работать, а не пилить как обычно?)
      Интересно твоё мнение

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