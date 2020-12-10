Семак – о матче с «Динамо»: «Есть проблемы с игроками. В полном составе не выйдем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к игре 18-го тура РПЛ с «Динамо».

— Все игроки в строю и готовятся к субботней игре?

— К сожалению, такого сказать нельзя. Есть проблемы, и в любом случае — в полном составе, я думаю, мы не сыграем.

— В чем динамовцы прибавили по сравнению с вашим августовским матчем против них?

— Новый тренер – это новые эмоции, новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее – больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах.

— «Динамо» в текущем сезоне неудачно играет на выезде — только две победы в восьми встречах. На ваш взгляд, какова причина?

— Думаю, не тот срок, чтобы говорить о работе нового тренера и делать какие-то выводы из домашних и выездных матчей. Не так много Шварц работает с «Динамо», поэтому можно и нужно отталкиваться от статистики исключительно по его работе. Здесь выборка выездных матчей пока не большая.

— В тройке лидеров чемпионата тесно, цена любой ошибки высока. Для игроков это психологическое давление или, наоборот, дополнительная мотивация?

— Это всегда мотивация. Хороший уровень конкуренции, многие команды стараются быть наверху, и это хорошо.

— Чего вы ждете от игры против «Динамо»?

— Нужно играть, выкладываться на 100%, в каждом матче стараться играть на победу. Что мы и будем делать.