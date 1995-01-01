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    Семак – о матче с «Динамо»: «Есть проблемы с игроками. В полном составе не выйдем»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к игре 18-го тура РПЛ с «Динамо».

    — Все игроки в строю и готовятся к субботней игре?

    — К сожалению, такого сказать нельзя. Есть проблемы, и в любом случае — в полном составе, я думаю, мы не сыграем.

    — В чем динамовцы прибавили по сравнению с вашим августовским матчем против них?

    — Новый тренер – это новые эмоции, новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее – больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах.

    — «Динамо» в текущем сезоне неудачно играет на выезде — только две победы в восьми встречах. На ваш взгляд, какова причина?

    — Думаю, не тот срок, чтобы говорить о работе нового тренера и делать какие-то выводы из домашних и выездных матчей. Не так много Шварц работает с «Динамо», поэтому можно и нужно отталкиваться от статистики исключительно по его работе. Здесь выборка выездных матчей пока не большая.

    — В тройке лидеров чемпионата тесно, цена любой ошибки высока. Для игроков это психологическое давление или, наоборот, дополнительная мотивация?

    — Это всегда мотивация. Хороший уровень конкуренции, многие команды стараются быть наверху, и это хорошо.

    — Чего вы ждете от игры против «Динамо»?

    — Нужно играть, выкладываться на 100%, в каждом матче стараться играть на победу. Что мы и будем делать.

    • Матч пройдет 12 декабря в Санкт-Петербурге при пустых трибунах.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Динамо» идет на четвертом месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1264

      Ужас Бората 3 минуты назад

      Динамики бомжам наваляют 100%. Но Семаку и синиту задача обыгрывать Динамо не ставилась, надо просто играть, как могут, главное чтобы деньги во-время на счета перечислялись.

      1
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      Рейтинг: +7303

      alp 13 минут назад

      Динамо, конечно, не брюгге, но вью дано с прицелом на поражение...

      2
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      Рейтинг: +52

      ipxxxx 34 минуты назад

      Что значит в полном составе не выйдем? Уже удалили кого то заранее? Или может быть в оптимальном составе не выйдем все таки?

      2
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      Рейтинг: +5724

      maior-60 46 минут назад

      Физрук уже заранее оправдывается. С такой примитивной игрой бей-беги и с забросами на трухлявую деревяшку-онаниста зенит без карманных судеек и варовцев в очередной раз жидко обсерется.

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