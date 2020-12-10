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  • Семак – о матче с «Динамо»: «Есть проблемы с игроками. В полном составе не выйдем»

Семак – о матче с «Динамо»: «Есть проблемы с игроками. В полном составе не выйдем»

10 декабря 2020, 15:00
33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к игре 18-го тура РПЛ с «Динамо».

— Все игроки в строю и готовятся к субботней игре?

— К сожалению, такого сказать нельзя. Есть проблемы, и в любом случае — в полном составе, я думаю, мы не сыграем.

— В чем динамовцы прибавили по сравнению с вашим августовским матчем против них?

— Новый тренер – это новые эмоции, новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее – больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах.

— «Динамо» в текущем сезоне неудачно играет на выезде — только две победы в восьми встречах. На ваш взгляд, какова причина?

— Думаю, не тот срок, чтобы говорить о работе нового тренера и делать какие-то выводы из домашних и выездных матчей. Не так много Шварц работает с «Динамо», поэтому можно и нужно отталкиваться от статистики исключительно по его работе. Здесь выборка выездных матчей пока не большая.

— В тройке лидеров чемпионата тесно, цена любой ошибки высока. Для игроков это психологическое давление или, наоборот, дополнительная мотивация?

— Это всегда мотивация. Хороший уровень конкуренции, многие команды стараются быть наверху, и это хорошо.

— Чего вы ждете от игры против «Динамо»?

— Нужно играть, выкладываться на 100%, в каждом матче стараться играть на победу. Что мы и будем делать.

  • Матч пройдет 12 декабря в Санкт-Петербурге при пустых трибунах.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Динамо» идет на четвертом месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Семак Сергей
Комментарии (33)
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maior-60
1607602114
Физрук уже заранее оправдывается. С такой примитивной игрой бей-беги и с забросами на трухлявую деревяшку-онаниста зенит без карманных судеек и варовцев в очередной раз жидко обсерется.
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alp
1607604126
Динамо, конечно, не брюгге, но вью дано с прицелом на поражение...
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Боцман59rus
1607604991
Утомляют физруки размышлениями о мотивации, все готовы ей оправдать
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Nevsky_RU
1607606560
В смысл в полном составе не выйдем? Т.е. на матч выйдут игроков 6-7? Или Сергей так высоко ценит игроков своей команды, над составом которой он трудится уже более двух лет, что считает кого то полноценным футболистом, а кого то не пойми кем? Ну типа выйдут футболисты и еще какие то люди с ними, на этих людей Семак не рассчитывает, ему они не нужны и потому за результат он заранее отвечать отказывается? Какой то футбольный расизм со стороны физрука((
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ALEX ML
1607607276
значит судьишку надо назначить правильного
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Павелий
1607611258
Очкуете проиграть Спартаку. Поэтому даже согласны проиграть Динамо, лишь бы к Спартаку выйти в максимальной готовности. Но тут и понятно: у всех команд только 2 матча в году важны - со Спартаком. Только их ждут болелы и просматривают скауты.
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САДЫЧОК
1607612721
Как он себя чувствует морально ? Так , опозориться в Лиге Чемпионов ! С таким сильным составом , за исключением Дзюбы и Оздоева-так бездарно тренировать !
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portero
1607613700
В Зените слишком много тренеров..... результата нет, главное за время управления Семаком только хуже игра становится.
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subbotaspartak
1607617675
...в полном составе, я думаю, мы не сыграем... Всемером выйдут.
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m40
1607623049
Сережа хороший парень, вежливый и интеллигентный, но как тренер большого клуба- слабоват. Надо поблагодарить за работу и отпустить. Может тренером дубля у него получится лучше.
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