Зидан выиграл 150-й матч на посту тренера «Реала»

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Данная победа стала для Зинедина Зидана 150-й на посту главного тренера мадридской команды.

Это второй результат в истории клуба – чаще француза с «Реалом» выигрывал только Мигель Муньос (357).

Зидан победил 150 раз в 228 матчах. 105 – в Примере, 28 – в ЛЧ, восемь – в Кубке Испании, четыре – в Клубном чемпионате мира, три – в Суперкубке Испании, две – в Суперкубке УЕФА.