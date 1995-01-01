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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Марсель»; «Олимпиакос» уступил «Порту», но вышел в Лигу Европы

    Греческий «Олимпиакос», несмотря на поражение от «Порту», выходил в плей-офф Лиги Европы. Последним в группе финишировал «Марсель».

    Французы проиграли в восьмом выездном матче Лиги чемпионов подряд. Они не побеждают в таких встречах с декабря 2011 года.

    Лига чемпионов. Группа С. 6-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Марсель (Франция) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Торрес, 48; 2:0 – Агуэро, 77; 3:0 – Стерлинг, 90.

    Олимпиакос (Греция) – Порту (Португалия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Отавио, 10 (с пенальти); 0:2 – Урибе, 77.

    Удаления: Семеду, 79 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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