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    Sport Mediaset: Гасперини может покинуть «Аталанту» после матча с «Аяксом»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини допускает отставку после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса». Внутри команды есть оппозиция тренеру.

    В то же время другая часть раздевалки хотела бы, чтобы Гасперини остался. Решение о продолжении работы в Бергамо тренер должен принять после встречи в Нидерландах.

    • В последнем матче Лиги чемпионов Гасперини не послушался Алехандро Гомес.
    • «Аталанта» в любом случае сыграет в плей-офф еврокубков.
    • Гасперини тренирует команду с 2016 года.

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    Источник: Sport Mediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.

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