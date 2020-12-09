Sport Mediaset: Гасперини может покинуть «Аталанту» после матча с «Аяксом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини допускает отставку после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса». Внутри команды есть оппозиция тренеру.
В то же время другая часть раздевалки хотела бы, чтобы Гасперини остался. Решение о продолжении работы в Бергамо тренер должен принять после встречи в Нидерландах.
- В последнем матче Лиги чемпионов Гасперини не послушался Алехандро Гомес.
- «Аталанта» в любом случае сыграет в плей-офф еврокубков.
- Гасперини тренирует команду с 2016 года.
Источник: Sport Mediaset
Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.