Sport Mediaset: Гасперини может покинуть «Аталанту» после матча с «Аяксом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини допускает отставку после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса». Внутри команды есть оппозиция тренеру.

В то же время другая часть раздевалки хотела бы, чтобы Гасперини остался. Решение о продолжении работы в Бергамо тренер должен принять после встречи в Нидерландах.