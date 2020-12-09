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  • Sport Mediaset: Гасперини может покинуть «Аталанту» после матча с «Аяксом»

Sport Mediaset: Гасперини может покинуть «Аталанту» после матча с «Аяксом»

9 декабря 2020, 20:51
1

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини допускает отставку после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса». Внутри команды есть оппозиция тренеру.

В то же время другая часть раздевалки хотела бы, чтобы Гасперини остался. Решение о продолжении работы в Бергамо тренер должен принять после встречи в Нидерландах.

  • В последнем матче Лиги чемпионов Гасперини не послушался Алехандро Гомес.
  • «Аталанта» в любом случае сыграет в плей-офф еврокубков.
  • Гасперини тренирует команду с 2016 года.

Источник: Sport Mediaset

Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.

Италия. Серия А Аталанта Гасперини Джан Пьеро
Комментарии (1)
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Retiremen_VMF
1607546928
Обидно за Миранчука. Страстное желание играть в европе видимо заканчивается на скамейке в лучшем случае. А что потерял, стабильное попадание в старт на все матчи, особенно ЛЧ и хватит. Получается много потерял. Это конечно при условии ухода Гасперини.
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