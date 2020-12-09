Красная карточка Вебо отменена. Он сможет присутствовать на доигровке матча с «ПСЖ»

Пресс-служба «Истанбула» сообщила об отмене удаления тренера Пьера Вебо в игре с «ПСЖ». Он сможет присутствовать на матче, который будет доигран с 14-й минуты.

Матч Лиги чемпионов «Истанбул» – «ПСЖ» был прерван из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».

Сами судьи утверждают, тренер «Истанбула» со второй минуты матча называл бригаду арбитров «цыганами».

Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря. Начало встречи – в 20:55 по Москве.

На доигровке будут работать другие судьи.

Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.

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