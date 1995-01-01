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    Красная карточка Вебо отменена. Он сможет присутствовать на доигровке матча с «ПСЖ»

    Пресс-служба «Истанбула» сообщила об отмене удаления тренера Пьера Вебо в игре с «ПСЖ». Он сможет присутствовать на матче, который будет доигран с 14-й минуты.

    Матч Лиги чемпионов «Истанбул» – «ПСЖ» был прерван из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».

    Сами судьи утверждают, тренер «Истанбула» со второй минуты матча называл бригаду арбитров «цыганами».

    • Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря. Начало встречи – в 20:55 по Москве.
    • На доигровке будут работать другие судьи.
    • Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.

    Экс-форвард «Ливерпуля» Барнс: «Как Чолтеску должен был обозначить тренера? Назвать черным – не расизм»

    «Спасибо Ба и Вебо за то, что вступились». Дрогба поблагодарил игроков «ПСЖ» и «Истанбула» за уход с поля

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    Источник: твиттер «Истанбула»

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1451

      Валерий2705 37 минут назад

      П.и.з.д.е.ц, **** отменили красную карточку, только за то, что он ****. Мир сошёл с ума. ***** теперь хозяева белых и высшие существа, их даже нельзя назвать черными. А белого назвать белым, всегда пожалуйста.

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      Рейтинг: +3335

      Puddle 48 минут назад

      Надеюсь Парадес его затроллит! Гы-гы-гы

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