Красная карточка Вебо отменена. Он сможет присутствовать на доигровке матча с «ПСЖ»

П.и.з.д.е.ц, **** отменили красную карточку, только за то, что он ****. Мир сошёл с ума. ***** теперь хозяева белых и высшие существа, их даже нельзя назвать черными. А белого назвать белым, всегда пожалуйста.
Пресс-служба «Истанбула» сообщила об отмене удаления тренера Пьера Вебо в игре с «ПСЖ». Он сможет присутствовать на матче, который будет доигран с 14-й минуты.
Матч Лиги чемпионов «Истанбул» – «ПСЖ» был прерван из-за расистских оскорблений в адрес тренера гостей Вебо. Один из арбитров назвал его «черным».
Сами судьи утверждают, тренер «Истанбула» со второй минуты матча называл бригаду арбитров «цыганами».
- Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря. Начало встречи – в 20:55 по Москве.
- На доигровке будут работать другие судьи.
- Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ.
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