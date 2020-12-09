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  • Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Ни разу не был в отпуске за границей. Череповец мне милее»

Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Ни разу не был в отпуске за границей. Череповец мне милее»

9 декабря 2020, 11:33
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Иван Сергеев, форвард «Крыльев Советов», рассказал, как проводит отпуск. Он предпочитает ездить в родной Череповец (Вологодская область).

— В теплые страны в отпуске полетите?

— Нет. Сейчас заехал в Москву к друзьям, заберу вещи — и к родителям в Череповец. Это не из-за пандемии, просто соскучился. Там у меня еще и сестра, две племянницы. Новый год встретим в семейном кругу.

— На какой курорт в последний раз летали?

— Никуда не летал.

— В смысле?

— Вот так, правда. За границу ездил только на сборы. Череповец мне милее. В хоккей люблю поиграть, если есть возможность.

— Охота, рыбалка?

— Летом, когда играл в «Торпедо», Артем Самсонов организовывал выезд на рыбалку. Неплохо поймали. Самый крупный трофей? Карп килограмма на три. Зимой же на рыбалку не хожу.

— Череповец — хоккейный город.

— Да. Я тоже поначалу хотел в хоккей, но у родителей не совпадал график работы, не могли возить меня на тренировки. На футбол же ездил после школы — сначала меня подвозили, потом сам, на автобусе. Затем выступал в КФК: клуба второго дивизиона в Череповце не было. А оттуда перебрался в «Строгино».

  • Сергеев с 22 голами лидирует в списке бомбардиров сезона ФНЛ.
  • Форвард за сезон сделал 4 хет-трика – рекорд лиги.
  • «Крылья Советов» в ФНЛ идут 2-ми.

Лучший русский бомбардир – парень, который сыграл в РПЛ всего 14 минут за карьеру

Источник: Sportbox
Россия. ФНЛ Крылья Советов Сергеев Иван
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