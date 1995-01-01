Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Ни разу не был в отпуске за границей. Череповец мне милее»

    Иван Сергеев, форвард «Крыльев Советов», рассказал, как проводит отпуск. Он предпочитает ездить в родной Череповец (Вологодская область).

    — В теплые страны в отпуске полетите?

    — Нет. Сейчас заехал в Москву к друзьям, заберу вещи — и к родителям в Череповец. Это не из-за пандемии, просто соскучился. Там у меня еще и сестра, две племянницы. Новый год встретим в семейном кругу.

    — На какой курорт в последний раз летали?

    — Никуда не летал.

    — В смысле?

    — Вот так, правда. За границу ездил только на сборы. Череповец мне милее. В хоккей люблю поиграть, если есть возможность.

    — Охота, рыбалка?

    — Летом, когда играл в «Торпедо», Артем Самсонов организовывал выезд на рыбалку. Неплохо поймали. Самый крупный трофей? Карп килограмма на три. Зимой же на рыбалку не хожу.

    — Череповец — хоккейный город.

    — Да. Я тоже поначалу хотел в хоккей, но у родителей не совпадал график работы, не могли возить меня на тренировки. На футбол же ездил после школы — сначала меня подвозили, потом сам, на автобусе. Затем выступал в КФК: клуба второго дивизиона в Череповце не было. А оттуда перебрался в «Строгино».

    • Сергеев с 22 голами лидирует в списке бомбардиров сезона ФНЛ.
    • Форвард за сезон сделал 4 хет-трика – рекорд лиги.
    • «Крылья Советов» в ФНЛ идут 2-ми.

    Лучший русский бомбардир – парень, который сыграл в РПЛ всего 14 минут за карьеру

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81235
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru