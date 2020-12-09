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  • «Не знаем, как сыграть, чтобы вы директора не меняли». «Спартак» второго генерального директора подряд уволил после матча с «Тамбовом»

«Не знаем, как сыграть, чтобы вы директора не меняли». «Спартак» второго генерального директора подряд уволил после матча с «Тамбовом»

9 декабря 2020, 11:15
18

Пресс-служба «Тамбова» заметила, что «Спартак» второго подряд генерального директора уволил после очного матча. На этой неделе в отставку отправили Шамиля Газизова.

«Спартак», мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», – написал «Тамбов».

  • Летом после игры с «Тамбовом» был уволен Томас Цорн, сейчас официально он в футболе не работает.
  • «Спартак» не лидирует в РПЛ лишь ввиду дополнительных показателей.
  • «Тамбов» зимой может сняться с чемпионата из-за долгов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак
Комментарии (18)
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nik55
1607503216
прикольно
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spartakuz
1607503421
Зачётно они подкололи Спартак
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piligrim1986
1607503781
нахера газизыча убрали?
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Кинстифа
1607505781
Вот это отличный подкол)))
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Старикан
1607506130
Да уж...команда чудес!
Ответить
"supermax"
1607506281
Ахах... Ну вот нормальный же стеб... Не то что алярмопиторская шваль
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Старикан
1607506935
Федун совсем е.банулся - пять лямов отслюнявил Газизову! Вот это бизнес!
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NewLife
1607511082
Шутка юмора достойна их места в таблице, откуда разносится их ку-ка-ре-ку. Вы либо снимитесь, либо вылетите нах., о чем речь?
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zigbert
1607605808
Может получится так что теперь долго не встретимся с Тамбовом.
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