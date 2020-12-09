«Не знаем, как сыграть, чтобы вы директора не меняли». «Спартак» второго генерального директора подряд уволил после матча с «Тамбовом»

Пресс-служба «Тамбова» заметила, что «Спартак» второго подряд генерального директора уволил после очного матча. На этой неделе в отставку отправили Шамиля Газизова.

«Спартак», мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», – написал «Тамбов».

Летом после игры с «Тамбовом» был уволен Томас Цорн , сейчас официально он в футболе не работает.

, сейчас официально он в футболе не работает. «Спартак» не лидирует в РПЛ лишь ввиду дополнительных показателей.

«Тамбов» зимой может сняться с чемпионата из-за долгов.