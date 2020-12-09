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    «Не знаем, как сыграть, чтобы вы директора не меняли». «Спартак» второго генерального директора подряд уволил после матча с «Тамбовом»

    Пресс-служба «Тамбова» заметила, что «Спартак» второго подряд генерального директора уволил после очного матча. На этой неделе в отставку отправили Шамиля Газизова.

    «Спартак», мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», – написал «Тамбов».

    • Летом после игры с «Тамбовом» был уволен Томас Цорн, сейчас официально он в футболе не работает.
    • «Спартак» не лидирует в РПЛ лишь ввиду дополнительных показателей.
    • «Тамбов» зимой может сняться с чемпионата из-за долгов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Тамбова»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6205

      Старикан 1 час назад

      Федун совсем е.банулся - пять лямов отслюнявил Газизову! Вот это бизнес!

      0
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      Рейтинг: +10047

      JTherry > Старикан 49 минут назад

      без советов Заремы "кинуть" Федуна на 5 лимонов евро не обошлось...

      0
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      Рейтинг: +5231

      "supermax" 1 час назад

      Ахах... Ну вот нормальный же стеб... Не то что алярмопиторская шваль

      1
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      Рейтинг: +5160

      KPCCSPB > "supermax" 1 час назад

      Питарасы сриптаковские, все свои гейские повадки показали, после Дзюбы и Азмуна, и у вас в этом конкурентов нету, гейская армия питарасов сриптака, в этом преуспела, так что, питарас ссыкливый, ты лучше смелости наберись , за базар отвечать, а не быть комнатной шаболдой, которая только в инете что-то может, ссыкуха петушиная

      0
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      Рейтинг: +6205

      Старикан 1 час назад

      Да уж...команда чудес!

      0
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      Рейтинг: +3309

      Кинстифа 1 час назад

      Вот это отличный подкол)))

      3
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      Рейтинг: +7247

      piligrim1986 1 час назад

      нахера газизыча убрали?

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      Рейтинг: +10047

      JTherry > piligrim1986 1 час назад

      не поделил поле деятельности по трансферам с Поповым... плохо провел летнее ТО по мнению совета директоров... ролик Арустамяна "добил"...

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      Рейтинг: +7247

      piligrim1986 > JTherry 37 минут назад

      да теперь пздц опять будет

      0
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      Рейтинг: +1269

      spartakuz 1 час назад

      Зачётно они подкололи Спартак

      5
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      Рейтинг: +5194

      nik55 2 часа назад

      прикольно

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