«Не знаем, как сыграть, чтобы вы директора не меняли». «Спартак» второго генерального директора подряд уволил после матча с «Тамбовом»

Федун совсем е.банулся - пять лямов отслюнявил Газизову! Вот это бизнес!
Пресс-служба «Тамбова» заметила, что «Спартак» второго подряд генерального директора уволил после очного матча. На этой неделе в отставку отправили Шамиля Газизова.
«Спартак», мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», – написал «Тамбов».
- Летом после игры с «Тамбовом» был уволен Томас Цорн, сейчас официально он в футболе не работает.
- «Спартак» не лидирует в РПЛ лишь ввиду дополнительных показателей.
- «Тамбов» зимой может сняться с чемпионата из-за долгов.
@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли pic.twitter.com/xDj6bOTFvt— ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020