Радимов: «Ждем победы над «Боруссией». Думаю, «Зенит» выиграет 2:1»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией».

«Мы все болеем за «Зенит». Конечно, ждем победы над «Боруссией». Думаю, выиграем 2:1. Почему российские клубы так неудачно выступили в еврокубках? Там большой комплекс причин. Телевизор смотрите, газеты читаете — там коротко об этом все написано», – сказал Радимов.