Радимов: «Ждем победы над «Боруссией». Думаю, «Зенит» выиграет 2:1»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией».
«Мы все болеем за «Зенит». Конечно, ждем победы над «Боруссией». Думаю, выиграем 2:1. Почему российские клубы так неудачно выступили в еврокубках? Там большой комплекс причин. Телевизор смотрите, газеты читаете — там коротко об этом все написано», – сказал Радимов.
- Сегодня «Зенит» примет «Боруссию» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Матч обслужит румынский рефери Иштван Ковач.
- «Зенит» досрочно занял последнее место в группе. «Боруссия» – первая.
- Против «Зенита» не сыграют Холанд, Геррейру, Менье и еще четыре футболиста «Боруссии».
Источник: «Спорт-Экспресс»