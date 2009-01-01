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    Радимов: «Ждем победы над «Боруссией». Думаю, «Зенит» выиграет 2:1»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией».

    «Мы все болеем за «Зенит». Конечно, ждем победы над «Боруссией». Думаю, выиграем 2:1. Почему российские клубы так неудачно выступили в еврокубках? Там большой комплекс причин. Телевизор смотрите, газеты читаете — там коротко об этом все написано», – сказал Радимов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:16
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2966

      raritet 21 минуту назад

      а мне напротив, так стало хорошо, что наконец период позора в ЛЧ заканчивается и можно склянки с Валерианой убирать до следующего сезона. И можно уже не читать мнение " московских доброжелателей "что они думают об этом проекте и кто его спонсирует и что нужно было бы сделать с этим проектом , и кому принадлежат средства, на которые покупают Малкомов . А спокойно полюбоваться игрой московского ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2857

      Axe111 24 минуты назад

      ЛОЛ

      0
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      Рейтинг: +345

      De_Frenki 41 минуту назад

      да успокойтесь уже....поезд уехал идите домой.реально даже победа с Загребом не нужна.нам показали наше место

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      Рейтинг: +99

      спартаковский мудак 57 минут назад

      Радимов знает что у Боруссии выйдет молодежка.

      1
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      Рейтинг: +1454

      Nevsky_RU 1 час назад

      Да да, конечно)) победа ведь так важна сегодня, а главное возможна)) у Боруссии если только дубль дубля выйдет))

      2
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      Рейтинг: +1179

      elessar arnor 1 час назад

      типичный питерский..

      2
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      Рейтинг: +7279

      alp 1 час назад

      смешно... хер с ней, боруссией. пусь спартак лучше дернут.

      1
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      Рейтинг: +1775

      Klaido > alp 1 час назад

      вы друг другу, главное, не забудьте дернуть перед матчем, особенно онанисту

      1
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      Рейтинг: +7279

      alp > Klaido 54 минуты назад

      ананас - это ваше все.. в зените он случайный пассажир

      -1
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      Рейтинг: +5220

      "supermax" 1 час назад

      смешно то как...побеждать надо было раньше, когда смысл имел место быть...а сейчас? разве только чтобы потом опять в грудь себя бить какие вы пихдатые парни и ныть что раньше победам мешали бесконечные перелеты.......
      российский футбол, ты просто космос

      4
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      Рейтинг: -1283

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Грязные бомжи опять обосрутся. Победы Дортмунду!

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