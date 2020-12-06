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  • Metaratings: Ловрен вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем с «Боруссией»

Metaratings: Ловрен вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем с «Боруссией»

6 декабря 2020, 23:53
3

У центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена появились шансы принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Metaratings, хорват вернулся к тренировкам в общей группе, и, если все пойдет по плану, то он сможет выйти на поле уже во вторник.

31-летний футболист почувствовал недомогание после игры с «Лацио» в Риме, вследствие чего он пропустил три следующие встречи.

В этом сезоне Ловрен провел за «Зенит» 20 матчей и забил два гола.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Ловрен Деян
Комментарии (3)
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paracetamol
1607323362
Это хорошо!
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alp
1607328415
ну все, трепещи боруссия, карачун тебе приходит!!!! влетим 0-2!!!
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Garrincha58
1607339301
привезёт пенальти или гол с игры это он может
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