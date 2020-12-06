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    Metaratings: Ловрен вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем с «Боруссией»

    У центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена появились шансы принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    Как сообщает Metaratings, хорват вернулся к тренировкам в общей группе, и, если все пойдет по плану, то он сможет выйти на поле уже во вторник.

    31-летний футболист почувствовал недомогание после игры с «Лацио» в Риме, вследствие чего он пропустил три следующие встречи.

    В этом сезоне Ловрен провел за «Зенит» 20 матчей и забил два гола.

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    Источник: Metaratings

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    06.12.2020 23:53
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