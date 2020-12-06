Metaratings: Ловрен вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем с «Боруссией»

У центрального защитника «Зенита» Деяна Ловрена появились шансы принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Metaratings, хорват вернулся к тренировкам в общей группе, и, если все пойдет по плану, то он сможет выйти на поле уже во вторник.

31-летний футболист почувствовал недомогание после игры с «Лацио» в Риме, вследствие чего он пропустил три следующие встречи.

В этом сезоне Ловрен провел за «Зенит» 20 матчей и забил два гола.