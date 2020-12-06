Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • СКА: «Приложим все силы, чтобы увековечить память великого Понедельника»

СКА: «Приложим все силы, чтобы увековечить память великого Понедельника»

6 декабря 2020, 13:45
1

СКА будет добиваться увековечивания памяти бывшего форварда сборной СССР Виктора Понедельника. Об этом рассказал генеральный директор клуба Сергей Городничук.

«Мы приложим все силы, чтобы увековечить память великого форварда. Фамилия Понедельник должна звучать в городе. Готовим соответствующие запросы в администрацию Ростова-на-Дону и Министерство обороны», – сказал функционер.

  • Игрок выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА.
  • Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.
  • Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.

Умер автор победного гола в финале Евро-1960 Понедельник

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. ПФЛ. Группа 1 СКА-Ростов Понедельник Виктор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1607259984
Увековечить память нужно,но только своей игрой,под стать своему кумиру.
Ответить
Главные новости
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
1
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
28
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
4
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
7
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
13
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
Все новости
Все новости
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
Фото«Динамо» продало игрока в другой клуб РПЛ
31 июля
Фото«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Фото«Ахмат» арендовал еще одного новичка
19 февраля
Еще один клуб из Крыма заявился во Вторую лигу
17 февраля
7
Президент «Зари» сделал заявление о включении луганского клуба во Вторую лигу
16 февраля
2
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
14 февраля
25
Донецкий «Шахтер» будет играть во Второй лиге
12 февраля
17
Клуб с юга России объявил о смерти руководителя
7 февраля
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
Новичок Второй лиги из ЛНР ищет игроков по объявлению
24 января
1
Фото2 экс-спартаковца отправились работать в ЛНР
24 января
4
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
15 января
4
В Краснодарском крае неожиданно закрывают клуб
12 января
4
В Крыму появится еще один профессиональный клуб
11 января
2
«Сочи» официально объявил о закрытии команды
2025.12.27 17:04
7
Дубль клуба РПЛ могут закрыть после одного сезона
2025.12.10 08:24
ФотоКлуб из Краснодарского края внезапно закрыли
2025.12.01 13:21
1
Ростовский клуб близок к закрытию
2025.11.13 10:36
3
«Балтика» позвала на просмотр воспитанника «Зенита»
2025.11.10 13:30
1
Назван город, в котором «Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи
2025.11.05 21:48
4
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.11.05 14:48
7
Видео«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
На черноморском побережье появится еще один профессиональный клуб
2025.10.22 19:25
3
Заявление ФНЛ об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.10.15 18:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+