СКА: «Приложим все силы, чтобы увековечить память великого Понедельника»

СКА будет добиваться увековечивания памяти бывшего форварда сборной СССР Виктора Понедельника. Об этом рассказал генеральный директор клуба Сергей Городничук.

«Мы приложим все силы, чтобы увековечить память великого форварда. Фамилия Понедельник должна звучать в городе. Готовим соответствующие запросы в администрацию Ростова-на-Дону и Министерство обороны», – сказал функционер.

Игрок выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА.

Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.

Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.

Умер автор победного гола в финале Евро-1960 Понедельник