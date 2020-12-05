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  • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Ротор» со счетом 5:0, Ари и Классон оформили по дублю

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Ротор» со счетом 5:0, Ари и Классон оформили по дублю

5 декабря 2020, 20:52
26

После выхода в плей-офф Лиги Европы «Краснодар» победил в чемпионате России «Ротор». Волгоградцы занимают последнее место в таблице.

Дубли оформили Ари и Виктор Классон. На следующей неделе «Краснодар» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси».

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Краснодар – Ротор (Волгоград) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ари, 14; 2:0 – Ари, 41 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 43; 4:0 – Классон, 85; 5:0 – Классон, 90 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Рамирес, 46), Чернов, Мартынович, Камболов (Классон, 46), Кайо, Вильена (Ионов, 73), Ари (Кабелла, 46), Марков, Сулейманов, Вандерсон (Черников, 46).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник (Манучарян, 79), Песегов (Муллин, 37), Макаров, Жигулeв, Давиташвили (Кипиани, 46), Понсе, Фламарион (Микелтадзе, 65).

Предупреждения: Вилена, 16; Камболов, 27; Черников, 60 – Понсе, 16; Кверквелия, 40; Алейник, 45+2.

Удаления: нет – Понсе, 30 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Ротор Ари Классон Виктор
Комментарии (26)
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Кинстифа
1607190936
Прорвало быков) с победой!
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Вомбат
1607190943
Николичу и особенно Ганчаренко на заметку -- после победы в еврокубке необязательно следует поражение в чемпионате. Даже если интервал между матчами всего три дня и нет возможности сделать ротацию состава.
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житель СПб
1607191048
Ожидаемо - но все равно очень важно! Поздравления! Краснодар - вверх в таблице!
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Мага 13
1607191120
Краснодар красавчики, с победой!
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GoLenaStop
1607192098
Краснодар, теперь повторить такое же в Европе! Гляди, как игра пошла! Удачи!
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polt
1607192409
Спартак,Зенит,Краснодар забили по 5, когда не нужно и совершенно ни о чем. Это уровень нашего футбола... Треть клубов РПЛ разогнать, остальных на самоокупаемость. И начать с Тамбова, а то они, ептить, с лета 140 лямов зарплаты недополучили...
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portero
1607193504
С победой Краснодар!!! Пока это одна игра, нужно много побед, чтоб поднятся наверх.....
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волчарик
1607194626
Быки с победой,подтягивайтесь выше.
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Просто-333
1607195492
Краснодар с победой!!!
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knikos
1607199306
Матч не смотрел . Ну , 5:0 , думаю , там было всё ясно ! А посмотрел обзор матча , ё-моё , так там и 5:5 могло было быть ! Но у Краснодара есть - САФОНИЩЕ !!! МАТВЕИЩЕ !!! Усатый !!! Сколько можно ещё куда-то не туда смотреть ? Ну вот он , вратарь сборной !!! Если Краснодар что-то ещё покажет в Европе весной , то не думаю , что Mатвей надолго останется у быков . Он может сыграть в любом топ-клубе любой топ-лиги ! А его " нойеровские "выходы ? Ма-ла-дец !! Быков с классной зрелищной победой ! Но ! В обороне Ротор так прощать может , а вот другие команды ...
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