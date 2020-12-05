РПЛ. «Краснодар» разгромил «Ротор» со счетом 5:0, Ари и Классон оформили по дублю

После выхода в плей-офф Лиги Европы «Краснодар» победил в чемпионате России «Ротор». Волгоградцы занимают последнее место в таблице.

Дубли оформили Ари и Виктор Классон. На следующей неделе «Краснодар» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси».

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Краснодар – Ротор (Волгоград) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ари, 14; 2:0 – Ари, 41 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 43; 4:0 – Классон, 85; 5:0 – Классон, 90 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Рамирес, 46), Чернов, Мартынович, Камболов (Классон, 46), Кайо, Вильена (Ионов, 73), Ари (Кабелла, 46), Марков, Сулейманов, Вандерсон (Черников, 46).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник (Манучарян, 79), Песегов (Муллин, 37), Макаров, Жигулeв, Давиташвили (Кипиани, 46), Понсе, Фламарион (Микелтадзе, 65).

Предупреждения: Вилена, 16; Камболов, 27; Черников, 60 – Понсе, 16; Кверквелия, 40; Алейник, 45+2.

Удаления: нет – Понсе, 30 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ