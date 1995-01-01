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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Ротор» со счетом 5:0, Ари и Классон оформили по дублю

    После выхода в плей-офф Лиги Европы «Краснодар» победил в чемпионате России «Ротор». Волгоградцы занимают последнее место в таблице.

    Дубли оформили Ари и Виктор Классон. На следующей неделе «Краснодар» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси».

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Краснодар – Ротор (Волгоград) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ари, 14; 2:0 – Ари, 41 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 43; 4:0 – Классон, 85; 5:0 – Классон, 90 (с пенальти).

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников (Рамирес, 46), Чернов, Мартынович, Камболов (Классон, 46), Кайо, Вильена (Ионов, 73), Ари (Кабелла, 46), Марков, Сулейманов, Вандерсон (Черников, 46).

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник (Манучарян, 79), Песегов (Муллин, 37), Макаров, Жигулeв, Давиташвили (Кипиани, 46), Понсе, Фламарион (Микелтадзе, 65).

    Предупреждения: Вилена, 16; Камболов, 27; Черников, 60 – Понсе, 16; Кверквелия, 40; Алейник, 45+2.

    Удаления: нет – Понсе, 30 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии22
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      Рейтинг: +43592

      portero 4 минуты назад

      С победой Краснодар!!!
      Пока это одна игра, нужно много побед, чтоб поднятся наверх.....

      0
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      Рейтинг: +4044

      polt 23 минуты назад

      Спартак,Зенит,Краснодар забили по 5, когда не нужно и совершенно ни о чем. Это уровень нашего футбола... Треть клубов РПЛ разогнать, остальных на самоокупаемость. И начать с Тамбова, а то они, ептить, с лета 140 лямов зарплаты недополучили...

      0
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      Рейтинг: +6497

      GoLenaStop 28 минут назад

      Краснодар, теперь повторить такое же в Европе!
      Гляди, как игра пошла!
      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +19385

      Боцман59rus > GoLenaStop 21 минуту назад

      Только если с Ротором где-то в Европе встретиться

      0
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      Рейтинг: -1116

      Бoрат 31 минуту назад

      Как то тревожно мне стало за Челси . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +553

      Вальдемар IV > Бoрат 27 минут назад

      314дуй в бомжарскую ветку с ботами своими 314деть, клоун

      1
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      Рейтинг: -1116

      Бoрат > Вальдемар IV 24 минуты назад

      " Вольдемар наш дурачок - отвратительный сморчок " Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +556

      Kokmarov 38 минут назад

      Хорошо что нет Олафсона и отсутствия Берга никто не заметил, оба лишние в команде. Вот и полетело. С победой Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +553

      Вальдемар IV > Kokmarov 36 минут назад

      нет, это из-за отсутствия физрука на бровке, с олениным и химки *********

      1
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      Рейтинг: +43592

      portero > Вальдемар IV 2 минуты назад

      Да когда его нет игра идёт намного лучше, вносит неуверенность в команду...

      0
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      Рейтинг: +5001

      afw13 44 минуты назад

      Краснодар красавчики, с победой!

      0
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      Рейтинг: +4719

      житель СПб 45 минут назад

      Ожидаемо - но все равно очень важно! Поздравления! Краснодар - вверх в таблице!

      1
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      Рейтинг: -148

      net zenit1967 > житель СПб 42 минуты назад

      тебя с победой зенита!остальные это просто неадекваты на сайте!

      1
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      Рейтинг: -148

      net zenit1967 > житель СПб 41 минуту назад

      что вот так в европе то не игралось?

      0
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      Рейтинг: +2469

      Из Твери Леха 47 минут назад

      Че-то сегодня прорвало всех лигочемпионщиков (и чемпионов кубка соли). Результативные победы.

      2
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      Рейтинг: +11497

      alarm 47 минут назад

      стыдно за спартак!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5001

      afw13 > alarm 45 минут назад

      позор зениту!

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      Рейтинг: -1116

      Бoрат > alarm 30 минут назад

      Подрочи и успокойся . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +7004

      Вомбат 47 минут назад

      Николичу и особенно Ганчаренко на заметку -- после победы в еврокубке необязательно следует поражение в чемпионате. Даже если интервал между матчами всего три дня и нет возможности сделать ротацию состава.

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