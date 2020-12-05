Матыцин – об интервью Черчесова: «Личные оценки не должны выноситься в эфир»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об интервью главного тренера футбольной сборной Станислава Черчесова в эфире «Матч ТВ».

«Надо серьезно подумать о культуре взаимоотношений, высказываний в спорте. Спорт – значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в некий шоу-бизнес, меряют по этим лекалам.

Мы будем делать всe возможное, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами. Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами, наверное, он не должен выноситься в эфир. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», – сказал Матыцин.