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    Матыцин – об интервью Черчесова: «Личные оценки не должны выноситься в эфир»

    Министр спорта России Олег Матыцин высказался об интервью главного тренера футбольной сборной Станислава Черчесова в эфире «Матч ТВ».

    «Надо серьезно подумать о культуре взаимоотношений, высказываний в спорте. Спорт – значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в некий шоу-бизнес, меряют по этим лекалам.

    Мы будем делать всe возможное, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами. Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами, наверное, он не должен выноситься в эфир. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», – сказал Матыцин.

    • Во время интервью Черчесов угрожал журналисту Денису Казанскому «дать в *** [лицо]».
    • ЦСКА в связи с критикой в адрес Федора Чалова опубликовал заявление, обратив внимание, что тренера сборной считают физруком.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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