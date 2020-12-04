Порядка восьми игроков основы «Тамбова» не намерены выходить на матч со «Спартаком»

Писали бы уже в заголовке - тамбов намерен слить матч сыртыгху!
За сутки до матча со «Спартаком» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что позиция футболистов не изменилась. Ранее он говорил о бойкоте встречи со стороны порядка восьми игроков основы. Причина – долги по зарплате.
«Ничего не изменилось, никто с нами не связался. Будем играть со «Спартаком» тем составом, который есть. Все равно будем биться, что делать?» – сказал Худяков.
- Матч состоится завтра, 5 декабря, в Москве.
- Как написал бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов, «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.
- «Тамбов» идет в таблице в зоне переходных матчей.