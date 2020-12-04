Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Порядка восьми игроков основы «Тамбова» не намерены выходить на матч со «Спартаком»

    За сутки до матча со «Спартаком» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что позиция футболистов не изменилась. Ранее он говорил о бойкоте встречи со стороны порядка восьми игроков основы. Причина – долги по зарплате.

    «Ничего не изменилось, никто с нами не связался. Будем играть со «Спартаком» тем составом, который есть. Все равно будем биться, что делать?» – сказал Худяков.

    • Матч состоится завтра, 5 декабря, в Москве.
    • Как написал бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов, «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.
    • «Тамбов» идет в таблице в зоне переходных матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:13
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2199

      ФК Пупсик 6 минут назад

      Писали бы уже в заголовке - тамбов намерен слить матч сыртыгху!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2199

      ФК Пупсик 8 минут назад

      Надо идти на сиртьягх деньги ставить - может хоть 1,005 дадут! Верняк!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7242

      alp 11 минут назад

      все правильно. тамбов не в силах содержать парней. они зп за 6 мес получат в спартаке..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2199

      ФК Пупсик > alp 7 минут назад

      Вот что мазутный проект вытворяет, а потом еще удивляются - что с нашим футболом!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2199

      ФК Пупсик 17 минут назад

      Все ясно - мерзкому сырдыку уже сейчас можно 3 очка записать.

      Но почему у них наязчивая мания слиться сартаггу? И за сколько?

      В нормальной стране за такие штучки обоих бы в 4 лигу отправили!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Верзихрюк 33 минуты назад

      опять хряки возьмут пахучие три очка с удалением у соперника и с пеналем в его ворота !
      и опять нам всем будет очень стыдно за пищевик !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2199

      ФК Пупсик > Верзихрюк 16 минут назад

      Стыдно конечно будет, но там они без пенальти и удалений обойдутся - игроки тамбова и так расступаться будут, может даже кокорин с игры забьет.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81105
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru