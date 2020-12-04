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  • Порядка восьми игроков основы «Тамбова» не намерены выходить на матч со «Спартаком»

Порядка восьми игроков основы «Тамбова» не намерены выходить на матч со «Спартаком»

4 декабря 2020, 22:13
36

За сутки до матча со «Спартаком» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что позиция футболистов не изменилась. Ранее он говорил о бойкоте встречи со стороны порядка восьми игроков основы. Причина – долги по зарплате.

«Ничего не изменилось, никто с нами не связался. Будем играть со «Спартаком» тем составом, который есть. Все равно будем биться, что делать?» – сказал Худяков.

  • Матч состоится завтра, 5 декабря, в Москве.
  • Как написал бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов, «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ.
  • «Тамбов» идет в таблице в зоне переходных матчей.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов
Комментарии (36)
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alp
1607111278
все правильно. тамбов не в силах содержать парней. они зп за 6 мес получат в спартаке..
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O-kolesov
1607113683
+3 в очко на халяву.Аплодирую будущим чемпионам.
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Боцман59rus
1607114716
Смеху будет если ещё и не выиграют, хотя должны были, пользуясь муками Зенита и ЦСКА в еврокубках, лидировать +6, но все просрали и как то уже и не удивительно. Побеждают натужно, проигрывают без вариантов, а вспоминая трансферы, хочется застрелиться
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шоколадный глазок
1607119447
как же стыдно за зенит, просрали в еврокубках все что только можно, а за поганых обоссаных алармов, кпссспб, пупсиков, верзихрюков, пуделей, бичманов ваще стыдно-стыдно, прям позор!)
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Aston
1607120072
Бомжи опять все футбольное бабло просрали
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Вальдемар IV
1607129316
повезло хрюнам, а то тамбов 3-1 во встречах сделал
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Dr.Metal
1607139784
И игроков понятно и Спартаку технарь отдавать жалко. Лучше пусть выиграют у Спартака и бастуют
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vka1970
1607150405
Мы хоть по спортивному принципу а не как Зенит Хачатуряном и Кашаи пользуется.
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Из Твери Леха
1607154280
Ничего. Сегодня после слива свиньям премию в конвертиках получат от Федуна.
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danila.yarowenko
1607154408
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