Порядка восьми игроков основы «Тамбова» не намерены выходить на матч со «Спартаком»

За сутки до матча со «Спартаком» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что позиция футболистов не изменилась. Ранее он говорил о бойкоте встречи со стороны порядка восьми игроков основы. Причина – долги по зарплате.

«Ничего не изменилось, никто с нами не связался. Будем играть со «Спартаком» тем составом, который есть. Все равно будем биться, что делать?» – сказал Худяков.