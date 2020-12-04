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  • Президент «Урала» Иванов: «Зенит» будет злой после поражения от «Брюгге». Нам будет непросто»

Президент «Урала» Иванов: «Зенит» будет злой после поражения от «Брюгге». Нам будет непросто»

4 декабря 2020, 10:13
7

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Разумеется, хочется снова добиться успеха в матче с таким соперником. Понимаем, что будет непросто. И недавний матч «Зенита» в Лиге чемпионов нам не помощник.

Да, команда физически может устать, но эмоционально она будет злая после поражения от «Брюгге». Поэтому нашим ребятам надо быть крайне внимательными в каждом эпизоде. Но в целом они готовы к этому. Все у нас готовятся к игре в обычном режиме, на позитиве, тем более после того, как выиграли последний матч у «Сочи», – приводят слова Иванова «Известия».

  • В первом круге «Урал» сыграл с «Зенитом» вничью – 1:1.
  • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ, «Урал» – на 11-м.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Урал Брюгге Иванов Григорий
Комментарии (7)
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nik55
1607070110
уставшие бомжи---а судьи зачем нужны ,
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paracetamol
1607071138
Вынести надо вас в одну калитку!
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lupezhov
1607076033
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Урия Гип 2
1607078148
Ну 1:7, точно не будет. 1:4 максимум.
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Hektor 84
1607096896
А чего им злиться то? Бабло итак капает.
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Закат ЕдРа
1607345362
Вы играли сезон по одним показателям. А нам просто за бабки открыли очко.
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