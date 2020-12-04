Президент «Урала» Иванов: «Зенит» будет злой после поражения от «Брюгге». Нам будет непросто»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Разумеется, хочется снова добиться успеха в матче с таким соперником. Понимаем, что будет непросто. И недавний матч «Зенита» в Лиге чемпионов нам не помощник.

Да, команда физически может устать, но эмоционально она будет злая после поражения от «Брюгге». Поэтому нашим ребятам надо быть крайне внимательными в каждом эпизоде. Но в целом они готовы к этому. Все у нас готовятся к игре в обычном режиме, на позитиве, тем более после того, как выиграли последний матч у «Сочи», – приводят слова Иванова «Известия».