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    Президент «Урала» Иванов: «Зенит» будет злой после поражения от «Брюгге». Нам будет непросто»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Разумеется, хочется снова добиться успеха в матче с таким соперником. Понимаем, что будет непросто. И недавний матч «Зенита» в Лиге чемпионов нам не помощник.

    Да, команда физически может устать, но эмоционально она будет злая после поражения от «Брюгге». Поэтому нашим ребятам надо быть крайне внимательными в каждом эпизоде. Но в целом они готовы к этому. Все у нас готовятся к игре в обычном режиме, на позитиве, тем более после того, как выиграли последний матч у «Сочи», – приводят слова Иванова «Известия».

    • В первом круге «Урал» сыграл с «Зенитом» вничью – 1:1.
    • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ, «Урал» – на 11-м.

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    Источник: «Известия»

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