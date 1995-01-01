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    Тикнизян: «Тренер потратил на кредит деньги, выделенные на билет на турнир. Моя карьера могла закончиться на этом»

    Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал, как в детстве его дальнейшая карьера оказалась под угрозой из-за недобросовестности тренера.

    – Твой первый тренер Александр Челпанов рассказывал, что увидел тебя на уроке физкультуры в третьем классе. Третий класс – это уже девять лет. До этого о футболе не задумывался?

    – Тут есть интересный нюанс. К тому моменту я взял паузу в футболе, как бы забавно это ни звучало. Вообще начал играть довольно рано, но произошел инцидент, из-за которого я не занимался три месяца.

    – Что за инцидент?

    – Давай с самого начала расскажу, чтобы было понятно. Играл за скромную школу питерского «Факела». Оказался там после того, как родители привезли меня на тренировку, можно сказать, заставили, потому что боялся и не хотел в шесть лет играть всерьез. Привык просто гонять мяч во дворе с ребятами, там мне было комфортно. Но родители настояли, что нужно попробовать, и отвезли на тренировку 1996-го рождения (ребята на три года старше). У меня получалось, и тренер позвал за собой в школу посерьезнее – «Коломяги».

    Не хочу называть фамилию тренера и как-то его афишировать, и сейчас станет понятно почему. Тогда «Коломяги» запланировали поездку на турнир в Сочи, и я не хочу прибедняться, но тогда у семьи были определенные трудности: по сути, родители отдали последние деньги на билет, чтобы отправить меня на этот турнир. А тот тренер взял деньги и потратил их на кредит на свою машину.

    – Чего?

    Приезжаю на вокзал, а тренер говорит: «Извини, ты не едешь». Помню, как он разговаривал в стороне с моей мамой, и вдруг она начала на него орать. Естественно, послала его и правильно сделала. Тогда я прекратил играть в футбол на какое-то время, просто пинал мяч во дворе. Мне лет восемь было, ничего тогда не понял, но несколько лет спустя мама пересказала эту ситуацию.

    – Жесть.

    Он собрал деньги со всех родителей и купил билеты всем детям, кроме меня. Объяснил это на вокзале тем, что «Наиру пока рано». Ну и рассказал о своей «сложной ситуации», обещал вернуть деньги. В итоге – ни денег, ни уважения. На этом карьера вполне могла закончиться. Проблема была в том, что команды поблизости мне не подходили, а возить далеко родители не могли, они впахивали на работе.

    Очень повезло, что учился в одном классе школы с парнем по имени Кеша, который тоже играл в футбол. Он рассказал обо мне Александру Валерьевичу [Челпанову], и тот приехал на меня посмотреть. В итоге родители Кеши возили меня на тренировки больше года. Дико им благодарен. А когда перестали, то это делал уже тренер.

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    Источник: «Матч ТВ»

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