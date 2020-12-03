Тикнизян: «Пока не готов принять приглашение от сборной Армении»

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян подтвердил, что ему предлагали выступать за сборную Армении.
«Это так, есть большой интерес со стороны федерации, и мне очень неловко отказывать своей второй родине. Постоянно думаю об этом, ведь вижу поддержку армянских болельщиков в соцсетях, но пока я игрок молодежной сборной России.
Не знаю, что будет завтра, но сейчас не могу принять решение в пользу Армении. В разгаре сезон, только закончился отбор на ЧЕ, впереди молодежный Евро, на который мне очень хочется попасть, поэтому принимать такое радикальное решение я пока не готов», – сказал хавбек.
- Тикнизян – воспитанник ЦСКА.
- В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, результативными действиями не отличался.
- В составе российской молодежки он сделал два ассиста в четырех играх.
Источник: «Матч ТВ»