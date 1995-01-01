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    Тикнизян: «Пока не готов принять приглашение от сборной Армении»

    Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян подтвердил, что ему предлагали выступать за сборную Армении.

    «Это так, есть большой интерес со стороны федерации, и мне очень неловко отказывать своей второй родине. Постоянно думаю об этом, ведь вижу поддержку армянских болельщиков в соцсетях, но пока я игрок молодежной сборной России.

    Не знаю, что будет завтра, но сейчас не могу принять решение в пользу Армении. В разгаре сезон, только закончился отбор на ЧЕ, впереди молодежный Евро, на который мне очень хочется попасть, поэтому принимать такое радикальное решение я пока не готов», – сказал хавбек.

    • Тикнизян – воспитанник ЦСКА.
    • В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, результативными действиями не отличался.
    • В составе российской молодежки он сделал два ассиста в четырех играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6850

      FanatSerj 1 минуту назад

      Молодежный Евро вместе с Лесовым отыграют и для Усатого готовая замена Жиркову впереди.

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