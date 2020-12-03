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    Йович вылечился от коронавируса

    Нападающий «Реала» Лука Йович сдал отрицательный тест на коронавирус, пишет Marca.

    В среду серб прошел несколько тестов, подтвердившие отсутствие инфекции у футболиста. Сегодня Йович вернулся в общую группу и провел тренировку перед матчем с «Севильей».

    Игрок заболел коронавирусом после матча Лиги наций против сборной России, в котором форвард оформил дубль.

    • В этом сезоне Йович провел в Примере четыре матча, не отличившись результативными действиями.
    • Мадридцы занимают в Ла Лиге четвертое место.

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    Источник: Marca

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