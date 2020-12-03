Йович вылечился от коронавируса

Нападающий «Реала» Лука Йович сдал отрицательный тест на коронавирус, пишет Marca.
В среду серб прошел несколько тестов, подтвердившие отсутствие инфекции у футболиста. Сегодня Йович вернулся в общую группу и провел тренировку перед матчем с «Севильей».
Игрок заболел коронавирусом после матча Лиги наций против сборной России, в котором форвард оформил дубль.
- В этом сезоне Йович провел в Примере четыре матча, не отличившись результативными действиями.
- Мадридцы занимают в Ла Лиге четвертое место.
Источник: Marca