Покеттино может возглавить «ПСЖ»

Аргентинский специалист Маурисио Покеттино в числе кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ».

Ожидается, что нынешний главный тренер парижан Томас Тухель покинет клуб после этого сезона. Покеттино является большим поклонником Парижа и готов возглавить столичный клуб.

Ранее главным претендентом на должность тренера называли Массимилиано Аллегри.