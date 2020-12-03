Покеттино может возглавить «ПСЖ»

Аргентинский специалист Маурисио Покеттино в числе кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ».
Ожидается, что нынешний главный тренер парижан Томас Тухель покинет клуб после этого сезона. Покеттино является большим поклонником Парижа и готов возглавить столичный клуб.
Ранее главным претендентом на должность тренера называли Массимилиано Аллегри.
- 48-летний Покеттино остается без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из «Тоттенхэма».
- Аргентинца связывали с «Барселоной», «Манчестер Юнайтед» и «Зенитом».
Источник: Goal.com