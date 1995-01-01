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    Покеттино может возглавить «ПСЖ»

    Аргентинский специалист Маурисио Покеттино в числе кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ».

    Ожидается, что нынешний главный тренер парижан Томас Тухель покинет клуб после этого сезона. Покеттино является большим поклонником Парижа и готов возглавить столичный клуб.

    Ранее главным претендентом на должность тренера называли Массимилиано Аллегри.

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    Источник: Goal.com

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