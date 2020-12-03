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Покеттино может возглавить «ПСЖ»

3 декабря 2020, 15:33
1

Аргентинский специалист Маурисио Покеттино в числе кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ».

Ожидается, что нынешний главный тренер парижан Томас Тухель покинет клуб после этого сезона. Покеттино является большим поклонником Парижа и готов возглавить столичный клуб.

Ранее главным претендентом на должность тренера называли Массимилиано Аллегри.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Почеттино Маурисио Тухель Томас
Комментарии (1)
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koli4ka
1607012405
ну так Маурисио клялся в любви и к Санкт-Петербургу и к его белым ночам...или у ГазПрома денег на него не хватит??? НЕ ВЕРЮ!!!
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