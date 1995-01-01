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    Романо: «Продление контракта Де Брюйне и «Сити» ожидается в ближайшее время»

    Полузащитник Кевин Де Брюйне вскоре продлит контракт с «Манчестер Сити». Нынешнее соглашение истекает в 2023 году.

    «Переговоры ведутся. Продление ожидается в ближайшее время.

    «Манчестер Сити» близок к подписанию 17-летнего правого вингера аргентинского «Эстудиантеса» Дарио Сармиенто. За него заплатят 9 миллионов евро + потенциальные бонусы в размере 19 миллионов», – сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

    • Де Брюйне стоит на рынке 120 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ он провел 8 матчей, забил гол, сделал 5 результативных пасов.
    • «Манчестер Сити» идет в чемпионате Англии 11-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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