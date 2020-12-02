Романо: «Продление контракта Де Брюйне и «Сити» ожидается в ближайшее время»

Полузащитник Кевин Де Брюйне вскоре продлит контракт с «Манчестер Сити». Нынешнее соглашение истекает в 2023 году.

«Переговоры ведутся. Продление ожидается в ближайшее время.

«Манчестер Сити» близок к подписанию 17-летнего правого вингера аргентинского «Эстудиантеса» Дарио Сармиенто. За него заплатят 9 миллионов евро + потенциальные бонусы в размере 19 миллионов», – сообщил инсайдер Фабрицио Романо.