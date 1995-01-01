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    Быстров – о критике Черчесова: «Что обидного в слове физрук? Это не худший вариант, поверьте»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал заявление ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Московский клуб сравнил наставника с физруком.

    — Что удивило больше — жесткое интервью Черчесова или заявление ЦСКА по мотивам?

    — Ни то ни другое. Черчесов после крупного поражения был на взводе, сказал то, что думает. А в ЦСКА сразу отреагировали, защитили своего футболиста. Так чему удивляться?

    — Называть главного тренера сборной физруком — не перебор?

    — Да что обидного в слове физрук? Это еще не худший вариант, поверьте.

    — По Миранчукам и Чалову позицию Черчесова разделяете?

    — Футболисты, которые вышли против Молдавии, такого соперника должны за Можай загонять! Тогда все поймут, что их не зря вызвали в сборную. А мы что увидели?

    — Заболотный бездарен?

    — Почему? Когда он в хорошем физическом состоянии, приносит много пользы. Бежит, прессингует, отрабатывает в обороне, вверху снимает почти все мячи.

    Но это не Месси, который может накрутить пятерых и зарядить в «девятку». У Антона иные козыри. Начнет Чалов давать такой же объем работы, играть будет он, а не Заболотный. Даже если перестанет забивать.

    — Весной в сборной о высказываниях Черчесова уже никто не вспомнит?

    — Что вы! Эту тему еще долго будут муссировать. Особенно после неудачных матчей. Задача футболистов — не поддаваться на провокации журналистов, а выходить на поле и доказывать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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