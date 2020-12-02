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  • Быстров – о критике Черчесова: «Что обидного в слове физрук? Это не худший вариант, поверьте»

Быстров – о критике Черчесова: «Что обидного в слове физрук? Это не худший вариант, поверьте»

2 декабря 2020, 15:20
10

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал заявление ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Московский клуб сравнил наставника с физруком.

— Что удивило больше — жесткое интервью Черчесова или заявление ЦСКА по мотивам?

— Ни то ни другое. Черчесов после крупного поражения был на взводе, сказал то, что думает. А в ЦСКА сразу отреагировали, защитили своего футболиста. Так чему удивляться?

— Называть главного тренера сборной физруком — не перебор?

— Да что обидного в слове физрук? Это еще не худший вариант, поверьте.

— По Миранчукам и Чалову позицию Черчесова разделяете?

— Футболисты, которые вышли против Молдавии, такого соперника должны за Можай загонять! Тогда все поймут, что их не зря вызвали в сборную. А мы что увидели?

— Заболотный бездарен?

— Почему? Когда он в хорошем физическом состоянии, приносит много пользы. Бежит, прессингует, отрабатывает в обороне, вверху снимает почти все мячи.

Но это не Месси, который может накрутить пятерых и зарядить в «девятку». У Антона иные козыри. Начнет Чалов давать такой же объем работы, играть будет он, а не Заболотный. Даже если перестанет забивать.

— Весной в сборной о высказываниях Черчесова уже никто не вспомнит?

— Что вы! Эту тему еще долго будут муссировать. Особенно после неудачных матчей. Задача футболистов — не поддаваться на провокации журналистов, а выходить на поле и доказывать.

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером»

Черчесов – ЦСКА: «Физрук – это хорошая профессия»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Быстров Владимир Заболотный Антон Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Fusballer
1606913676
Заболотного сравнивать с Месси - кощунство! Надо сравнивать с Мбаппе и Холландом - они тоже перспективные!
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Просто-333
1606915375
Да что обидного в слове физрук? Это еще не худший вариант. Как он прав.
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raritet
1606918971
В любом случае , если человек не тренер, можно по разному называть , но без грубости. По большому счету, учитывая понятие тренер, не каждого человека , стоящего у руля той или иной команды России можно так называть. Я это стал понимать после Дика , после Лучано. Что-то может и у них идти не так, но мысль тренера видна...
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SIRIUS 2002
1606926367
Возмужал Быстров..Слова не мальчика а мужа.!
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ySS
1606928829
Физрук.... больше подходит чабан. Для тех баранов, которые у него в распоряжении, самое то.
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JTherry
1606932050
пара вопросов - Володька, разве "физрук" должен руководить нашей сборной по футболу? Володька, какие "козыри" у Зе, в отличие от Месси, которого ты ставишь всуе на одну ступеньку?))
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Plyash
1606936639
Для кабана Черчесова погоняло физрук - это не обидно,назначено по делу,не убавить,не добавить. А сам-то кто,играл всю спортивную жизнь под свист обманутых болел,козёл.
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general.lizyukov
1606937091
Вот пусть выходят и доказывают, пешеходы перекормленные.
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vladimir-7
1606988069
Конечно физрук не худший вариант, но для учителя физкультуры в школе оно (слово) подходит, а вот для ЧАБАНА подходит — чУДАК ( на букву М), но оно не пройдёт цензуру, хотя и отражает смысл лучше, чем физрук.
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