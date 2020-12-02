Быстров – о критике Черчесова: «Что обидного в слове физрук? Это не худший вариант, поверьте»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал заявление ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Московский клуб сравнил наставника с физруком.
— Что удивило больше — жесткое интервью Черчесова или заявление ЦСКА по мотивам?
— Ни то ни другое. Черчесов после крупного поражения был на взводе, сказал то, что думает. А в ЦСКА сразу отреагировали, защитили своего футболиста. Так чему удивляться?
— Называть главного тренера сборной физруком — не перебор?
— Да что обидного в слове физрук? Это еще не худший вариант, поверьте.
— По Миранчукам и Чалову позицию Черчесова разделяете?
— Футболисты, которые вышли против Молдавии, такого соперника должны за Можай загонять! Тогда все поймут, что их не зря вызвали в сборную. А мы что увидели?
— Заболотный бездарен?
— Почему? Когда он в хорошем физическом состоянии, приносит много пользы. Бежит, прессингует, отрабатывает в обороне, вверху снимает почти все мячи.
Но это не Месси, который может накрутить пятерых и зарядить в «девятку». У Антона иные козыри. Начнет Чалов давать такой же объем работы, играть будет он, а не Заболотный. Даже если перестанет забивать.
— Весной в сборной о высказываниях Черчесова уже никто не вспомнит?
— Что вы! Эту тему еще долго будут муссировать. Особенно после неудачных матчей. Задача футболистов — не поддаваться на провокации журналистов, а выходить на поле и доказывать.
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