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    Черчесов – ЦСКА: «Физрук – это хорошая профессия»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на заявление ЦСКА, где его назвали физруком. Черчесов не видит проблем.

    «Физрук — это оскорбление? Это хорошая профессия. Другое дело, я не вижу никаких проблем вообще. Говорю абсолютно искренне», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    • ЦСКА в группе Лиги Европы идет последним.
    • Сборная России под руководством Черчесова не вышла в лигу А Лиги наций.
    • Тренер работает с россиянами с 2016 года.

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    Источник: LiveTV

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18388

      bset 14 минут назад

      Не удивлюсь, если КДК всё-таки накажет ЦСКА за оскорбление, хоть даже сам физрук признал, что он физрук.

      1
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      Рейтинг: +22201

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Профессия не плохая , но сборной команде , которая представляет крупнейшую страну на планете нужен ТРЕНЕР . А физрук где-нибудь в Лихтенштейне сгодится .

      4
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      Рейтинг: +8947

      BRO_football 2 часа назад

      Да, но далеко на каждый физрук совсем не разбирается в футболе. Он только и может, что поддерживать физическую форму футболистов без какой-либо привязки к футболу.
      В этом и есть оскорбление Черчесова, если что.

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      Рейтинг: +1707

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      С таким брюхом,и заплывшей жиром рожей,даже в физруки не годен.

      4
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      Рейтинг: +88

      Chicha 2 часа назад

      Профессия хорошая, но сборную должен тренировать профессионал.

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