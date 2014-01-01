Черчесов – ЦСКА: «Физрук – это хорошая профессия»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на заявление ЦСКА, где его назвали физруком. Черчесов не видит проблем.

«Физрук — это оскорбление? Это хорошая профессия. Другое дело, я не вижу никаких проблем вообще. Говорю абсолютно искренне», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».