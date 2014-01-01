Черчесов – ЦСКА: «Физрук – это хорошая профессия»

Не удивлюсь, если КДК всё-таки накажет ЦСКА за оскорбление, хоть даже сам физрук признал, что он физрук.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на заявление ЦСКА, где его назвали физруком. Черчесов не видит проблем.
«Физрук — это оскорбление? Это хорошая профессия. Другое дело, я не вижу никаких проблем вообще. Говорю абсолютно искренне», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
- ЦСКА в группе Лиги Европы идет последним.
- Сборная России под руководством Черчесова не вышла в лигу А Лиги наций.
- Тренер работает с россиянами с 2016 года.