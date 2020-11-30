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    Первый тренер Кокорина: «Все хотят его унизить, но он давно своей игрой прикрывает рот критикам»

    Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Кокорина Валерий Стаферов считает, что форвард еще не адаптировался в московском клубе.

    «Критика Кокорину совершенно не мешает. Сколько я работаю тренером – игроков с такой устойчивой психикой нигде не видел. Ещe когда он в юношах выступал, было видно, что Саша играет вне зависимости от того, получается или нет. И рано или поздно получится всe, что он хочет. Психика у него железная и была, и есть.

    К тому же, он прошeл такую школу жизни, столько у него было перипетий. Парень поумнел. Раньше в «инстаграме» были одни фотографии, сейчас – другие: семья, сын. Даже по публикациям видно, что он стал другим человеком. В ближайшее время от него можно ожидать больших свершений. Здоровье у него хорошее, ещe играть и играть.

    Когда человек талантливый, он везде адаптируется. Кокорин давно не выступал на таком уровне и пришeл в новую команду. Всe-таки в «Спартаке» совершенно не такие требования, как в «Сочи». Может, сначала было тяжело, тренер не верил. Когда Тедеско поверит Кокорину на 100%, держите Александра! Голы с игры ещe придут, была бы сама игра.

    Все хотят как-то унизить Кокорина. А ведь он один из талантливейших игроков Премьер-Лиги. Александр давно своей игрой прикрывает рот критикам. Кокорин сейчас голоден до побед и голов. Уверенность появится – будет забивать. Самое главное, что вкус к игре есть», – сказал Стаферов в интервью «ВсeПроСпорт».

    • Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа.
    • Он провел за команду девять матчей и забил два гола.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2659

      general.lizyukov 29 минут назад

      чем он что прикрывает? ))))) игрой? вот этим вот пешкодральством и дрыгоножеством по полю - вот это вот игра?

      0
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      Рейтинг: +1370

      Алехсбургер. 1 час назад

      Тридцать лет-ума нет..

      И физика хромает.
      -------------------------
      Честно говоря,очень удобно с*ать на Кокорина..
      Давно не динамовец,уже не зенитовец,ещё не спартаковец.
      Мочи его,гада..)
      Как-то так.
      Грустно,господа...

      -1
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      Рейтинг: +19288

      Боцман59rus 1 час назад

      #д,о,л,п,а,е,п

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