Первый тренер Кокорина: «Все хотят его унизить, но он давно своей игрой прикрывает рот критикам»

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Кокорина Валерий Стаферов считает, что форвард еще не адаптировался в московском клубе.

«Критика Кокорину совершенно не мешает. Сколько я работаю тренером – игроков с такой устойчивой психикой нигде не видел. Ещe когда он в юношах выступал, было видно, что Саша играет вне зависимости от того, получается или нет. И рано или поздно получится всe, что он хочет. Психика у него железная и была, и есть.

К тому же, он прошeл такую школу жизни, столько у него было перипетий. Парень поумнел. Раньше в «инстаграме» были одни фотографии, сейчас – другие: семья, сын. Даже по публикациям видно, что он стал другим человеком. В ближайшее время от него можно ожидать больших свершений. Здоровье у него хорошее, ещe играть и играть.

Когда человек талантливый, он везде адаптируется. Кокорин давно не выступал на таком уровне и пришeл в новую команду. Всe-таки в «Спартаке» совершенно не такие требования, как в «Сочи». Может, сначала было тяжело, тренер не верил. Когда Тедеско поверит Кокорину на 100%, держите Александра! Голы с игры ещe придут, была бы сама игра.

Все хотят как-то унизить Кокорина. А ведь он один из талантливейших игроков Премьер-Лиги. Александр давно своей игрой прикрывает рот критикам. Кокорин сейчас голоден до побед и голов. Уверенность появится – будет забивать. Самое главное, что вкус к игре есть», – сказал Стаферов в интервью «ВсeПроСпорт».