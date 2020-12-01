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  • Первый тренер Кокорина: «Все хотят его унизить, но он давно своей игрой прикрывает рот критикам»

Первый тренер Кокорина: «Все хотят его унизить, но он давно своей игрой прикрывает рот критикам»

1 декабря 2020, 11:49
6

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Кокорина Валерий Стаферов считает, что форвард еще не адаптировался в московском клубе.

«Критика Кокорину совершенно не мешает. Сколько я работаю тренером – игроков с такой устойчивой психикой нигде не видел. Ещe когда он в юношах выступал, было видно, что Саша играет вне зависимости от того, получается или нет. И рано или поздно получится всe, что он хочет. Психика у него железная и была, и есть.

К тому же, он прошeл такую школу жизни, столько у него было перипетий. Парень поумнел. Раньше в «инстаграме» были одни фотографии, сейчас – другие: семья, сын. Даже по публикациям видно, что он стал другим человеком. В ближайшее время от него можно ожидать больших свершений. Здоровье у него хорошее, ещe играть и играть.

Когда человек талантливый, он везде адаптируется. Кокорин давно не выступал на таком уровне и пришeл в новую команду. Всe-таки в «Спартаке» совершенно не такие требования, как в «Сочи». Может, сначала было тяжело, тренер не верил. Когда Тедеско поверит Кокорину на 100%, держите Александра! Голы с игры ещe придут, была бы сама игра.

Все хотят как-то унизить Кокорина. А ведь он один из талантливейших игроков Премьер-Лиги. Александр давно своей игрой прикрывает рот критикам. Кокорин сейчас голоден до побед и голов. Уверенность появится – будет забивать. Самое главное, что вкус к игре есть», – сказал Стаферов в интервью «ВсeПроСпорт».

  • Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа.
  • Он провел за команду девять матчей и забил два гола.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1606815057
#д,о,л,п,а,е,п
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Алехсбургер.
1606816729
Тридцать лет-ума нет.. И физика хромает. ------------------------- Честно говоря,очень удобно с*ать на Кокорина.. Давно не динамовец,уже не зенитовец,ещё не спартаковец. Мочи его,гада..) Как-то так. Грустно,господа...
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general.lizyukov
1606819258
чем он что прикрывает? ))))) игрой? вот этим вот пешкодральством и дрыгоножеством по полю - вот это вот игра?
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CSKA471
1606824089
Он сам уже давно себя унизил
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slavа0508
1606827493
Игрой???? не смешите уже,,,,,,смотрите статистику его,,,,,,ну есть два гола и что все они с пендалей,,,,
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