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  • Мусаев получил красную карточку за споры с Ивановым после матча с «Химками»

Мусаев получил красную карточку за споры с Ивановым после матча с «Химками»

28 ноября 2020, 18:55
8

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку после финального свистка в матче 16-го тура РПЛ с «Химками» (0:1).

Мусаев нецензурно высказался в адрес главного арбитра встречи Сергея Иванова, после чего судья показал тренеру красную карточку.

Главный тренер «Краснодара» получил вторую красную карточку в текущем сезоне. В матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом» Мусаев после финального свистка сказал несколько слов Сергею Карасеву, а также поаплодировал ему. Арбитр удалил специалиста.

  • Это седьмое поражение «Краснодара» в восьми последних матчах во всех турнирах.
  • «Краснодар» остался на 9-м месте в РПЛ, «Химки» переместились на 11-ю позицию.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки Мусаев Мурад
Комментарии (8)
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altezzik
1606579138
Всё идет к отставке
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vladik12
1606579175
Мурад, с собой сначала поспорь.
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prtcs
1606581044
Во всех последних неудачах, Краснодар обычно винит судей, а почему бы не заглянуть себе в душу.
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Кузьмич на трибуне
1606581700
Если Мусаев получит Красную от С.Н.Галицкого, будет правильно.
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Алекс636363
1606582555
мусаев заболел недержанием языка. во всем виноваты арбитры, как у америки - россия и рука москвы
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Юрий Крутько
1606585756
У Мусаева всегда виноваты судьи,а то,что игры нет и результата( при очень неплохом составе),это неважно...Давно пора на выход.
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Argon
1606589359
В базовой школе Краснодара, детей с 5 лет учат не спорит с судьями, а доказывать все на поле.
При этом главный тренер получает 2-ю красную за сезон :-).
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paracetamol
1606604603
А пенальти-то был. Могли бы и ВАР посмотреть!
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