Мусаев получил красную карточку за споры с Ивановым после матча с «Химками»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку после финального свистка в матче 16-го тура РПЛ с «Химками» (0:1).

Мусаев нецензурно высказался в адрес главного арбитра встречи Сергея Иванова, после чего судья показал тренеру красную карточку.

Главный тренер «Краснодара» получил вторую красную карточку в текущем сезоне. В матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом» Мусаев после финального свистка сказал несколько слов Сергею Карасеву, а также поаплодировал ему. Арбитр удалил специалиста.