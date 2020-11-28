Мусаев получил красную карточку за споры с Ивановым после матча с «Химками»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку после финального свистка в матче 16-го тура РПЛ с «Химками» (0:1).
Мусаев нецензурно высказался в адрес главного арбитра встречи Сергея Иванова, после чего судья показал тренеру красную карточку.
Главный тренер «Краснодара» получил вторую красную карточку в текущем сезоне. В матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом» Мусаев после финального свистка сказал несколько слов Сергею Карасеву, а также поаплодировал ему. Арбитр удалил специалиста.
- Это седьмое поражение «Краснодара» в восьми последних матчах во всех турнирах.
- «Краснодар» остался на 9-м месте в РПЛ, «Химки» переместились на 11-ю позицию.
Источник: Бомбардир.ру
При этом главный тренер получает 2-ю красную за сезон :-).