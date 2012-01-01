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    Мусаев получил красную карточку за споры с Ивановым после матча с «Химками»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку после финального свистка в матче 16-го тура РПЛ с «Химками» (0:1).

    Мусаев нецензурно высказался в адрес главного арбитра встречи Сергея Иванова, после чего судья показал тренеру красную карточку.

    Главный тренер «Краснодара» получил вторую красную карточку в текущем сезоне. В матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом» Мусаев после финального свистка сказал несколько слов Сергею Карасеву, а также поаплодировал ему. Арбитр удалил специалиста.

    • Это седьмое поражение «Краснодара» в восьми последних матчах во всех турнирах.
    • «Краснодар» остался на 9-м месте в РПЛ, «Химки» переместились на 11-ю позицию.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +875

      Юрий Крутько 49 минут назад

      У Мусаева всегда виноваты судьи,а то,что игры нет и результата( при очень неплохом составе),это неважно...Давно пора на выход.

      3
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      Рейтинг: +18383

      bset 1 час назад

      Просто Мусаеву не хватило последних 30 секунд, чтобы победить. Правда, за 90 минут ничего не показали, но вот в последние 30 секунд точно бы победили, а судья все испортил.

      3
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      Рейтинг: +459

      Алекс636363 1 час назад

      мусаев заболел недержанием языка. во всем виноваты арбитры, как у америки - россия и рука москвы

      1
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      Рейтинг: +2220

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Если Мусаев получит Красную от С.Н.Галицкого, будет правильно.

      4
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      Рейтинг: +1819

      prtcs 2 часа назад

      Во всех последних неудачах, Краснодар обычно винит судей, а почему бы не заглянуть себе в душу.

      2
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      Рейтинг: -811

      Аденн 2 часа назад

      мусаев, давай нах к онанистам в бЗенит, вместо серГея физрука.

      0
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      Рейтинг: +5100

      vladik12 2 часа назад

      Мурад, с собой сначала поспорь.

      4
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      Рейтинг: +1547

      altezzik 2 часа назад

      Всё идет к отставке

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