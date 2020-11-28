Защитник «Аякса» Тальяфико может летом перейти в «Челси» или «Манчестер Сити»

Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико собирается сменить команду по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время 28-летний футболист продлит контракт с амстердамским клубом до 2023 года.
Взамен «Аякс» даст гарантию, что не будет препятствовать уходу аргентинца следующим летом. За ситуацией с его будущим следят «Челси» и «Манчестер Сити».
- Рыночная стоимость Тальяфико – 28 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел за «Аякс» 11 матчей и сделал один ассист.
Источник: Daily Mail