Защитник «Аякса» Тальяфико может летом перейти в «Челси» или «Манчестер Сити»

Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико собирается сменить команду по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время 28-летний футболист продлит контракт с амстердамским клубом до 2023 года.

Взамен «Аякс» даст гарантию, что не будет препятствовать уходу аргентинца следующим летом. За ситуацией с его будущим следят «Челси» и «Манчестер Сити».