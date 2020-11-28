«Арсенал» интересуется Иско

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет видеть в своей команде полузащитника «Реала» Иско.

По информации Defensa Central, испанский специалист попросил арендовать соотечественника в январе с опцией выкупа по окончании сезона.

Впрочем, «Арсенал» пока не делал официальных предложений о трансфере 28-летнего футболиста.