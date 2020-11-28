«Арсенал» интересуется Иско

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет видеть в своей команде полузащитника «Реала» Иско.
По информации Defensa Central, испанский специалист попросил арендовать соотечественника в январе с опцией выкупа по окончании сезона.
Впрочем, «Арсенал» пока не делал официальных предложений о трансфере 28-летнего футболиста.
- Рыночная стоимость Иско – 20 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек принял участие в семи матчах «Реала».
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Defensa Central
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