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    «Арсенал» интересуется Иско

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет видеть в своей команде полузащитника «Реала» Иско.

    По информации Defensa Central, испанский специалист попросил арендовать соотечественника в январе с опцией выкупа по окончании сезона.

    Впрочем, «Арсенал» пока не делал официальных предложений о трансфере 28-летнего футболиста.

    • Рыночная стоимость Иско – 20 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек принял участие в семи матчах «Реала».
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: Defensa Central

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