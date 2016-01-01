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    Гончаренко – об отъезде в Белоруссию после разгрома от «Зенита»: «Мой детский тренер говорил: «Горячее говно очень быстро остывает». Это тот случай»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну ответил на вопросы о своем июньском отъезде в Белоруссию после матча с «Зенитом», в котором петербуржцы победили со счетом 4:0.

    – Вы главный тренер, вы лидер, и вдруг вы уезжаете. Как быть? С какими мыслями вы уезжали?

    Мой детский тренер как-то очень хорошую фразу сказал: «Горячее говно очень быстро остывает». Это тот случай, когда ее можно применить. Это не было оценкой сиюминутного результата. Показалось, что футболисты перестали расти под моим началом, и надо было делать какие-то выводы. Может, им нужен какой-то новый толчок или какие-то новые идеи. Может, мне это позволило прийти потом с какими-то новыми идеями, поменять схему. Но поражение от «Зенита» очень сильно ударило.

    – Вы еще в перерыве, по-моему, были настроены решительно?

    – Я же не уходил во время игры. Это тоже важно.

    – Вы уехали. Что было дальше? Как вы поддерживали связь с Романом Бабаевым?

    – Мы сразу после игры пообщались, я сказал, что принимаю любое решение. Привел свои доводы, почему я так сделал, вы принимайте решение. По возвращении на встрече с Романом Юрьевичем и Евгением Ленноровичем [Гинером] мне очень сильно досталось, покритиковали меня страшно и сказали, что ты остыл уже, как то говно, про которое ты сказал, так что иди работай. И я за это им благодарен.

    – Мне кажется, такое невозможно ни в одной другой команде России, чтобы тренер уехал из команды, а потом вернулся.

    – Наверное, да, таких случаев не было. Но по крайней мере это было честно, никакой закулисной возни с моей стороны или стороны клуба.

    – Как встретила вас команда, футболисты?

    Настороженно. Как и должна встречать, конечно. Тут самое важное то, что мои слова не были против команды. Не было каких-то оскорбительных слов в адрес футболиста или клуба. Это была искренняя оценка: у меня что-то идет, ребят, вам нужно что-то новое.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии1
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      paracetamol 2 минуты назад

      Признал, кто он есть, это хорошо!

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