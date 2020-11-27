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  • Гончаренко – об отъезде в Белоруссию после разгрома от «Зенита»: «Мой детский тренер говорил: «Горячее говно очень быстро остывает». Это тот случай»

Гончаренко – об отъезде в Белоруссию после разгрома от «Зенита»: «Мой детский тренер говорил: «Горячее говно очень быстро остывает». Это тот случай»

27 ноября 2020, 18:18
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну ответил на вопросы о своем июньском отъезде в Белоруссию после матча с «Зенитом», в котором петербуржцы победили со счетом 4:0.

– Вы главный тренер, вы лидер, и вдруг вы уезжаете. Как быть? С какими мыслями вы уезжали?

Мой детский тренер как-то очень хорошую фразу сказал: «Горячее говно очень быстро остывает». Это тот случай, когда ее можно применить. Это не было оценкой сиюминутного результата. Показалось, что футболисты перестали расти под моим началом, и надо было делать какие-то выводы. Может, им нужен какой-то новый толчок или какие-то новые идеи. Может, мне это позволило прийти потом с какими-то новыми идеями, поменять схему. Но поражение от «Зенита» очень сильно ударило.

– Вы еще в перерыве, по-моему, были настроены решительно?

– Я же не уходил во время игры. Это тоже важно.

– Вы уехали. Что было дальше? Как вы поддерживали связь с Романом Бабаевым?

– Мы сразу после игры пообщались, я сказал, что принимаю любое решение. Привел свои доводы, почему я так сделал, вы принимайте решение. По возвращении на встрече с Романом Юрьевичем и Евгением Ленноровичем [Гинером] мне очень сильно досталось, покритиковали меня страшно и сказали, что ты остыл уже, как то говно, про которое ты сказал, так что иди работай. И я за это им благодарен.

– Мне кажется, такое невозможно ни в одной другой команде России, чтобы тренер уехал из команды, а потом вернулся.

– Наверное, да, таких случаев не было. Но по крайней мере это было честно, никакой закулисной возни с моей стороны или стороны клуба.

– Как встретила вас команда, футболисты?

Настороженно. Как и должна встречать, конечно. Тут самое важное то, что мои слова не были против команды. Не было каких-то оскорбительных слов в адрес футболиста или клуба. Это была искренняя оценка: у меня что-то идет, ребят, вам нужно что-то новое.

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Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Арустамян Нобель
Комментарии (6)
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paracetamol
1606494222
Признал, кто он есть, это хорошо!
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NewLife
1606499534
В общем в конюшне все крутится вокруг говна, горячего и холодного, которым теперь называют этого топ тренера.
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general.lizyukov
1606506273
Показалось, что перестали расти? Не, Витя, не показалось.
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житель СПб
1606506399
Это что-то уже запредельное. прямо о себе такое публично заявлять.. Это покруче Дзюбы. А вообще, убежден, что после такой выходки его надо было из клуба удалять. Надлежащего уважения и почтения от игроков этой команды все равно уже он не получит.
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DOCTOR PENALTY
1606509050
Важно, чтобы говно не было большим. А вообще, тренеры ЦСКА что-то тяготеют к этому ингредиенту, Слуцкий на ЧЕ всю команду заставлял орать: "Мы - говно!" "*"
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Алекс636363
1606569652
сознался)
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