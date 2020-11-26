Гвардиола: «Неважно, что Марадона сделал со своей жизнью. Важно, что он сделал для нашей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новость о смерти Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.

«Год назад я видел в Аргентине баннер: «Неважно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал для нашей жизни». Это прекрасно выражает то, что дал нам этот парень», – сказал Гвардиола.