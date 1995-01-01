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    Гвардиола: «Неважно, что Марадона сделал со своей жизнью. Важно, что он сделал для нашей»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новость о смерти Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.

    «Год назад я видел в Аргентине баннер: «Неважно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал для нашей жизни». Это прекрасно выражает то, что дал нам этот парень», – сказал Гвардиола.

    • Со сборной Аргентины Марадона выиграл ЧМ-1986.
    • В стране объявлен трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.
    • В Буэнос-Айресе на церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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