Гвардиола: «Неважно, что Марадона сделал со своей жизнью. Важно, что он сделал для нашей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новость о смерти Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.
«Год назад я видел в Аргентине баннер: «Неважно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал для нашей жизни». Это прекрасно выражает то, что дал нам этот парень», – сказал Гвардиола.
- Со сборной Аргентины Марадона выиграл ЧМ-1986.
- В стране объявлен трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.
- В Буэнос-Айресе на церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки.
Источник: твиттер «Матч ТВ»