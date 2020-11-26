Данченков – о суде над Широковым: «Нет никакого финансового интереса. Главное – справедливость»

Избитый Романом Широковым арбитр Никита Данченков заявил, что ему не нужны деньги в качестве компенсации от бывшего футболиста.

– Как вы нашли своих адвокатов Александра Островского и Артура Рамазанова?

– Нас свел очень хороший знакомый. Мы встретились, все обговорили по поводу этой ситуации, чего мы хотим. Наши взгляды сошлись.

– Правда, что они защищают вас бесплатно?

– Да.

– А в чем тогда их интерес?

– Просто помочь добиться справедливости в данном вопросе.

– Нет ощущения, что в этом есть пиар-составляющая, потому что история резонансная?

– Сложно оценивать. Могу говорить за себя, я ни за каким пиаром не гонюсь. Главное, чтобы это дело решилось благополучно с точки зрения результата, чтобы все было справедливо. Чтобы показать, что мы, судьи, не лишь бы кто. Что нас нельзя угнетать.

Также показать людям, что вне зависимости от их статуса, известности и финансовых возможностей нельзя делать все, что они захотят. В первую очередь они должны уважать других людей.

– У вас есть какой-то финансовый интерес в этой истории?

– Нет, вообще никакого. Изначально это говорил родителям, близким людям. Они однозначно согласились с моей точкой зрения. Главное – справедливость.

Честно сказать, изначально вообще не думал, что будет какой-то резонанс у этого дела. В первый момент, когда пришел в сознание, думал только о том, чтобы у меня все было нормально с карьерой. Я очень сильно дорожу своей работой и хочу достичь больших высот в судействе.

– Адвокаты не говорили, что если Широков предложит какую-то сумму, то на нее лучше согласиться и все закончить?

– Нет.