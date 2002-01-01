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    Данченков – о суде над Широковым: «Нет никакого финансового интереса. Главное – справедливость»

    Избитый Романом Широковым арбитр Никита Данченков заявил, что ему не нужны деньги в качестве компенсации от бывшего футболиста.

    – Как вы нашли своих адвокатов Александра Островского и Артура Рамазанова?

    – Нас свел очень хороший знакомый. Мы встретились, все обговорили по поводу этой ситуации, чего мы хотим. Наши взгляды сошлись.

    – Правда, что они защищают вас бесплатно?

    – Да.

    – А в чем тогда их интерес?

    – Просто помочь добиться справедливости в данном вопросе.

    – Нет ощущения, что в этом есть пиар-составляющая, потому что история резонансная?

    – Сложно оценивать. Могу говорить за себя, я ни за каким пиаром не гонюсь. Главное, чтобы это дело решилось благополучно с точки зрения результата, чтобы все было справедливо. Чтобы показать, что мы, судьи, не лишь бы кто. Что нас нельзя угнетать.

    Также показать людям, что вне зависимости от их статуса, известности и финансовых возможностей нельзя делать все, что они захотят. В первую очередь они должны уважать других людей.

    – У вас есть какой-то финансовый интерес в этой истории?

    – Нет, вообще никакого. Изначально это говорил родителям, близким людям. Они однозначно согласились с моей точкой зрения. Главное – справедливость.

    Честно сказать, изначально вообще не думал, что будет какой-то резонанс у этого дела. В первый момент, когда пришел в сознание, думал только о том, чтобы у меня все было нормально с карьерой. Я очень сильно дорожу своей работой и хочу достичь больших высот в судействе.

    – Адвокаты не говорили, что если Широков предложит какую-то сумму, то на нее лучше согласиться и все закончить?

    – Нет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4239

      playsh 38 минут назад

      Справедливость,это если Шир посидит хотя бы с годик в колонии общего режима и подумает о бренности своей жизни,если конечно, осталось чем думать.

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