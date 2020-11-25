Ахметов: «Ментально я готов играть в еврокубках. Физически – дело времени»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своем состоянии перед матчем 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».
— Как себя чувствуете, готовы ли играть 90 минут?
— Чувствую себя хорошо. Честно говоря, не могу сказать, готов ли на 90 минут, но готов помочь команде и хочу сделать всe возможное, сколько даст тренер. Постараюсь выложиться на максимум.
— Какие ощущения от первого матча с «Фейеноордом»?
— Команда хорошая, играющая в классный футбол. Они играют в контроль и через фланги. Запомнилось то, что мы не реализовали момент. Первый тайм был полностью наш, но мы не довели моменты до голов. Команда хорошая, в еврокубках плохих не бывает. Нужно играть и бороться.
— Вы чувствуете в себе силы выдавать и выдерживать европейский темп игры?
— Понятно, что в еврокубках скорости и уровень мастерства выше. Хочется играть на таком уровне и скоростях. Считаю, что, только играя в таких турнирах, можно прибавлять. Конечно, я готов ментально. А физически — это дело времени подойти к таким играм.
- Ахметов не играл с марта по октябрь из-за травмы плеча.
- В текущем сезоне он провел четыре матча. Все – после выхода на замену.