Глава селекционного отдела ЦСКА: «Возможно, адаптация Гайча затянулась»

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал игру форварда Адольфо Гайча.

– Какие риски в трансфере Гайча видели?

– Адаптация. Из-за нее некоторые клубы отказались от аргентинского рынка. У нас в чемпионате аргентинцы вроде бы есть, при этом не сказать, что кто-то в последнее время феерил. Возможно, у Гайча адаптация затянулась – впрочем, сейчас все идет хорошо. У нас есть опыт с игроками из Южной Америки – думаем, что удачно получится и с Гайчем. Есть Марио, есть физиотерапевты, владеющие испанским, есть переводчик Максим Головлев. Не знаю, какой процент успеха ЦСКА на Максе – он проделывает огромную работу, с русского переводит и на английский, и на португальский. С португальского на английский напрямую.

Адольфо доволен всем в отношениях с командой и в быту. Совсем хорошо стало, когда приехала семья. А дальше – с ним ведется персональная работа. Когда Гайч не попадал в какие-то эпизоды, выходя на замену, бросалось в глаза: не до конца понимает, как нужно действовать. Тренерский штаб начал работу над этим компонентом. Михалыч ведет персональные беседы. Это уже дало результаты. Думаю, после больших сборов будет резкий скачок. Но уже сейчас он приносит пользу. Раньше Адольфо было сложно выполнять большой объем при игре в обороне, а это неотъемлемый элемент для РПЛ. И сейчас он дается Гайчу без проблем.

– ЦСКА смотрит на дистанцию, но вы же хотели чего-то от Гайча здесь и сейчас, слышите недовольство болельщиков. Вас смущали пять пропущенных им месяцев?

– Это учитывалось. У ЦСКА был состав высокого уровня до прихода новичков. Не было конкуренции. Да, много говорят, что приобретенные игроки должны были сразу играть в старте. А у меня вопрос: кого они должны были сразу вытеснить, чьи позиции занять? Гайч должен был сразу играть вместо Чалова? На каком основании? С чего вдруг Гайчу быть постоянно основным? Ему еще осваиваться, а Федор знает все требования, и у него есть класс.

Заблуждение – считать новичков на две-три головы выше имевшихся игроков. Если вы хотите игрока гарантированно сильнее Влашича, он должен стоить очень много. На его место мы никого и не взяли – а у Чалова конкурента не было. С каким бэкграундом, какого статуса должен быть нападающий, которого можно выпускать вместо него? А за Федора давали больше 20 млн. Почему он должен уступать свое место? – сказал Мовсесьян.