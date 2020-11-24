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  • Глава селекционного отдела ЦСКА: «Возможно, адаптация Гайча затянулась»

Глава селекционного отдела ЦСКА: «Возможно, адаптация Гайча затянулась»

24 ноября 2020, 13:37
17

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал игру форварда Адольфо Гайча.

– Какие риски в трансфере Гайча видели?

– Адаптация. Из-за нее некоторые клубы отказались от аргентинского рынка. У нас в чемпионате аргентинцы вроде бы есть, при этом не сказать, что кто-то в последнее время феерил. Возможно, у Гайча адаптация затянулась – впрочем, сейчас все идет хорошо. У нас есть опыт с игроками из Южной Америки – думаем, что удачно получится и с Гайчем. Есть Марио, есть физиотерапевты, владеющие испанским, есть переводчик Максим Головлев. Не знаю, какой процент успеха ЦСКА на Максе – он проделывает огромную работу, с русского переводит и на английский, и на португальский. С португальского на английский напрямую.

Адольфо доволен всем в отношениях с командой и в быту. Совсем хорошо стало, когда приехала семья. А дальше – с ним ведется персональная работа. Когда Гайч не попадал в какие-то эпизоды, выходя на замену, бросалось в глаза: не до конца понимает, как нужно действовать. Тренерский штаб начал работу над этим компонентом. Михалыч ведет персональные беседы. Это уже дало результаты. Думаю, после больших сборов будет резкий скачок. Но уже сейчас он приносит пользу. Раньше Адольфо было сложно выполнять большой объем при игре в обороне, а это неотъемлемый элемент для РПЛ. И сейчас он дается Гайчу без проблем.

– ЦСКА смотрит на дистанцию, но вы же хотели чего-то от Гайча здесь и сейчас, слышите недовольство болельщиков. Вас смущали пять пропущенных им месяцев?

– Это учитывалось. У ЦСКА был состав высокого уровня до прихода новичков. Не было конкуренции. Да, много говорят, что приобретенные игроки должны были сразу играть в старте. А у меня вопрос: кого они должны были сразу вытеснить, чьи позиции занять? Гайч должен был сразу играть вместо Чалова? На каком основании? С чего вдруг Гайчу быть постоянно основным? Ему еще осваиваться, а Федор знает все требования, и у него есть класс.

Заблуждение – считать новичков на две-три головы выше имевшихся игроков. Если вы хотите игрока гарантированно сильнее Влашича, он должен стоить очень много. На его место мы никого и не взяли – а у Чалова конкурента не было. С каким бэкграундом, какого статуса должен быть нападающий, которого можно выпускать вместо него? А за Федора давали больше 20 млн. Почему он должен уступать свое место? – сказал Мовсесьян.

  • В 13 матчах за ЦСКА Гайч забил один гол и отдал один результативный пас.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Гайч Адольфо
Комментарии (17)
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Skull_Boy
1606214785
Да вас просто поимели и развели игрок просто никакой не может обыграться с партнером, не может открыться и тем боле не может навязать борьбу, бабки на ветер и в последнее время из Аргентины идет тотальный шлак из 100% игроков играют максимум так процентов 10 и в последнем матче было просто замечено, что партнеры его игнорят передачами, заочно зная, что он все засрет
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Lester84
1606214844
Я думаю время у Гаича есть до лета. Если после зимних сборов не заиграет - будет аренда или продажа
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Дедуктор
1606216403
Помнится, адаптация долгая и неуспешная была у Кавенаги в свинарнике. Но там, хотя бы, признаки мастерства просматривались. Видно было, что игрок хоть и невелик, но и не неумеха полная. А вот, с Гаичем признаки неумехи стабильно и явно просматриваются. В каждом матче. Нет ни техники обращения с мячом, ни культуры паса, ни понимания рисунка игры. Активная суета туповатого мужика с модельной внешностью. Зачем такой откровенный шлак за инвалюту покупать? У нас таких игроков и в ФНЛ, да и в ПФЛ "воз с тележкой".
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Nerlinger
1606217215
Растянулась, Бревно привезли !!!
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yarik1_78
1606220541
Гайч это провал,пора бы это признать.
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paracetamol
1606226131
Г-но купили и обос.рались, а теперь ноют про адаптацию, гы!
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general.lizyukov
1606228425
Как-то Бракамонте не помешало.
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balam
1606234842
обещал всех на роги намотать...Эктор-номер один
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Taps
1606236704
Дебил какой-то блондинистый ...
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BRO_football
1606252888
Увольнять тебя надо, Андрей Мовсесьян! Сколько трансферов у ЦСКА было в последнее время и все мимо. Никто нормально не заиграл. Только деньги впустую потратили. Если изначально была цель купить футболиста на замену, то можно было бы и поменьше денег потратить и не платить за Гайча 8,5 млн евро.
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