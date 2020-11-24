TodoFichajes: Де Брюйне продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне согласился продлить контракт с клубом, сообщает TodoFichajes.

29-летний бельгиец продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Сообщается, что по новому соглашению Де Брюйне станет самым высокооплачиваемым футболистом команды наряду с Рахимом Стерлингом.