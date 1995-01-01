Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    TodoFichajes: Де Брюйне продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне согласился продлить контракт с клубом, сообщает TodoFichajes.

    29-летний бельгиец продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Сообщается, что по новому соглашению Де Брюйне станет самым высокооплачиваемым футболистом команды наряду с Рахимом Стерлингом.

    • Действующий контракт Де Брюйне с «Сити» рассчитан до 2023 года.
    • Де Брюйне в текущем сезоне АПЛ провел шесть матчей, забил гол, сделал три ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TodoFichajes

    Сайт актуальных новостей о футболе, основан в прошлом году. Аудитория в твиттере - более 950 подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1305

      koli4ka 33 минуты назад

      ну,все после этого в Барсе ему не светит заиграть,а мысли были,уж очень он по стилю адекватен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      talgatnurzhanov2006 3 часа назад

      скоро 30 лет мужичку стукнет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80732
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru