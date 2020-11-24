TodoFichajes: Де Брюйне продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне согласился продлить контракт с клубом, сообщает TodoFichajes.
29-летний бельгиец продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Сообщается, что по новому соглашению Де Брюйне станет самым высокооплачиваемым футболистом команды наряду с Рахимом Стерлингом.
- Действующий контракт Де Брюйне с «Сити» рассчитан до 2023 года.
- Де Брюйне в текущем сезоне АПЛ провел шесть матчей, забил гол, сделал три ассиста.
Источник: TodoFichajes
Сайт актуальных новостей о футболе, основан в прошлом году. Аудитория в твиттере - более 950 подписчиков.