Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до 2022 года. Он хочет помочь Пирло выиграть трофеи

Успехов вам обоим.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не уйдет из клуба по окончании сезона.
По информации Tuttosport, португалец собирается выступать за туринскую команду до завершения своего контракта, то есть до июня 2022 года.
У 35-летнего футболиста сложились очень хорошие отношения с новым тренером Андреа Пирло, и он хочет помочь итальянскому специалисту выиграть трофеи.
- В текущем сезоне Роналду забил восемь голов и сделал один ассист в шести матчах.
- «Ювентус» идет в Серии А на четвертом месте.
- Пирло возглавил команду в августе.