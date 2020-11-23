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    Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до 2022 года. Он хочет помочь Пирло выиграть трофеи

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не уйдет из клуба по окончании сезона.

    По информации Tuttosport, португалец собирается выступать за туринскую команду до завершения своего контракта, то есть до июня 2022 года.

    У 35-летнего футболиста сложились очень хорошие отношения с новым тренером Андреа Пирло, и он хочет помочь итальянскому специалисту выиграть трофеи.

    • В текущем сезоне Роналду забил восемь голов и сделал один ассист в шести матчах.
    • «Ювентус» идет в Серии А на четвертом месте.
    • Пирло возглавил команду в августе.

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    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18986

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Успехов вам обоим.

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      Рейтинг: +1303

      koli4ka 49 минут назад

      трофеи...трофеи и какие такие трофеи они собираются выигрывать и у кого?покажите пальцем...

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