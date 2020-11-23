Глава «Уфы» – о последнем месте в РПЛ: «Головокружительное падение»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мыслями о финише команды на последнем месте РПЛ по итогам первого круга.

Сегодня башкирцы дома проиграли «Химкам» со счетом 1:2.

В их активе только одна победа в 15 турах чемпионата.

«Поражение отличается от всех остальных. Переиграли соперника по ударам, подходам. Не устраивает только счeт на табло. Конечно, когда мячик в трeх метрах от ворот и его надо просто туда вбить, а его еле бьют, то это вопрос психологии. Игра есть, надо просто победить.

Я сегодня в раздевалку зашeл, с командой поговорил. Нам надо поработать в межсезонье, падение, конечно, головокружительное – с места в еврокубках на последнее место.

Парни всe понимают: у нас вчера на тренировке ребята столкнулись и разбили головы. Все хотят остаться в РПЛ. Тренерская мысль на поле видна, меня устраивает всe, кроме результата. Уверен, всe будет. Причины нашего последнего места уже были изложены. Говорить, что в этом виноват тренер, неправильно. Работаем дальше», – сказал Мурзагулов.