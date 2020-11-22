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    Ибрагимович пропустит около четырех недель из-за травмы

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил мышечную травму в матче 8-го тура Серии А с «Наполи» (3:1).

    По информации Sky Sport Italy, у форварда выявили повреждение сгибателя левого бедра. По предварительным данным, Ибра пропустит от трех до четырех недель.

    Точная информация о сроках восстановления станет известна после углубленного обследования.

    • Ибра оформил дубль в матче с «Наполи» Ибра.
    • На счету Златана 10 голов в шести матчах текущего сезона Серии А. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров, опередив форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду (8 голов).

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    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18960

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Поправляйся быстрее, Златан, твоё футбольное время сейчас короче, чем у других.

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