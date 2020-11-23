Ибрагимович пропустит около четырех недель из-за травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил мышечную травму в матче 8-го тура Серии А с «Наполи» (3:1).

По информации Sky Sport Italy, у форварда выявили повреждение сгибателя левого бедра. По предварительным данным, Ибра пропустит от трех до четырех недель.

Точная информация о сроках восстановления станет известна после углубленного обследования.

Ибра оформил дубль в матче с «Наполи».

На счету Златана 10 голов в шести матчах текущего сезона Серии А. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров, опередив форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду (8 голов).

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